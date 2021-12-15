Как понравиться работодателю на удаленке и какие вакансии самые высокооплачиваемые

Из-за пандемии для многих работа в удаленном формате стала привычным образом жизни. Руководитель направления подбора и адаптации персонала компании hh.ru Олеся Плотникова рассказала нам, что нужно учитывать потенциальному соискателю работы на дистанте, какие навыки "удаленщиков" сегодня особенно в цене и как понравиться будущему боссу, если собеседование проходит в онлайн-формате.

Сложно узнать человека, когда видишь его лишь на мониторе, а слышишь через динамики.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, в 2021 году каждая пятая вакансия в Москве приходится на удаленку - это сильно отличается от того, как было до пандемии?

Олеся Плотникова: Темпы прироста вакансий впечатляют: в России за неполный 2021 год число предложений работы на удаленке выросло на 190% по сравнению с 2020 годом, в Москве - на 122%.

Какие профессии, не предполагавшие удаленный формат, сейчас показали себя как вполне для него подходящие?

Олеся Плотникова: До пандемии в тройку лидеров входили инфортехнологии, маркетинг и бухгалтерия. Но уже во время первой волны стало появляться больше резюме из других сфер: от персональных стилистов и имиджмейкеров, искусствоведов, специалистов по онлайн-коммуникациям, по работе с молодежью до продюсеров онлайн-курсов, онлайн-репетиторов, онлайн-фитнес-тренеров, онлайн-гувернанток, онлайн-учителей и даже личных помощников и тайных покупателей.

Я бы сказала, что за последние два года буквально открыли для себя удаленный формат профессии в науке и образовании, искусстве и журналистике, в банках и финансах. До пандемии на hh.ru именно дистанционную работу искали около 300 тысяч специалистов, а осенью 2021 года таких соискателей стало уже 1,2 млн человек.

Для всех удаленщиков особенно важны навыки делового общения онлайн, умение пользоваться видеосервисами

За удаленную работу платят меньше?

Олеся Плотникова: Как правило, нет. Хотя многие ожидали, что из-за расширения зон найма удаленных сотрудников в регионы могут снизиться зарплаты, но этого не произошло.

А если мы говорим о временном переводе на такой формат, доход сотрудников может падать?

Олеся Плотникова: По закону, если количество трудовых часов и объем трудовых функций при временной удаленной работе остались прежними, сократить зарплату нельзя, независимо от того, где находится рабочее место сотрудника - в офисе, дома, в другом регионе или даже за границей.

В связи с удаленкой работодатели как-то поменяли свои требования к соискателям?

Олеся Плотникова: Почти половина "удаленных" объявлений приходится на область ИТ, но давайте выведем за скобки требования для айтишников. Мы увидим, что для всех удаленщиков особенно важно "быть на ты" с цифровой средой, важны навыки удаленного делового общения. Не думайте, что это само собой разумеется, укажите в резюме, что вы уверенно пользуетесь сервисами для видеоконференций (Skype, Zoom, Teams и т.д.). В формате дистанта очень ценно умение визуализировать информацию, проще говоря - делать презентации. Отметьте этот навык.

Одно из главных опасений "удаленного" работодателя - что сотруднику не хватит самоорганизации. Поэтому в первую очередь надо "подсвечивать" свою мотивацию работать в таком формате.

Что бы вы посоветовали работодателю, нанимающему удаленную команду?

Олеся Плотникова: Очень важно "развернуть" оценку кандидата с интуитивной на измеряемую. Поначалу сложно сформулировать требования к личным качествам кандидатов: ведь мы привыкли оценивать собеседника по первому впечатлению, блеску глаз, химии, которая возникает при общении. Все это не работает, когда перед тобой монитор и голос искажен динамиками. И на сотом интервью не заработает, уверяю вас, опыт здесь не поможет. Поэтому самый простой и быстрый путь - потратить время и силы на то, чтобы сначала проанализировать свою команду: кто и почему в ней настоящий лидер, людей с какими качествами в команде не хватает и какого человека коллектив однозначно не примет.

Во время испытательного срока о чем не должен забывать работодатель?

Олеся Плотникова: Помнить, что новенький попал в виртуальную команду, а вот проблемы у него возникнут реальные. Банальный вопрос: где лежат шаблоны документов? Как мы его решаем в офисе - повернулись и спросили у соседа. А на удаленке? Полдня может уйти на то, чтобы написать какое-нибудь заявление. Чтобы помочь новичку влиться в работу, сделайте инструкции-подсказки, как выглядят задачи на испытательный период, что нужно сделать в первый день, что - в первую неделю, какие внутренние ресурсы пригодятся и где они находятся. Важны систематический контроль, регулярная обратная связь, подробный разбор ошибок и обсуждение планов. Удаленный сотрудник не должен чувствоваться себя "брошенным".

Какие непредвиденные трудности возникают у соискателей на удаленном собеседовании?

Олеся Плотникова: Заранее спросите, сколько времени вам потребуется, и предупредите семью, что вас нельзя беспокоить и нужна тишина. Удаленке почти два года, а нелепые ситуации с участниками видеоконференций до сих пор нет-нет да случаются. Заранее проверьте связь. Онлайн-интервью предполагает видео. Вас не поймут, если вы не включите камеру - это все равно что прийти на собеседование в офис, но общаться через дверь.

В строгий костюм облачаться обязательно?

Олеся Плотникова: Костюм, может быть, и не обязателен. Но поскольку у вас официальная встреча, пусть и онлайн, пижама и прочая домашняя одежда недопустимы. Кстати, пижамных штанов это тоже касается - совсем не факт, что в кадре вы все время будете только по пояс!

Подготовьте все важное. Как минимум вам понадобятся ваше резюме и текст вакансии, ручка, бумага для пометок. Кстати, удаленные интервью удобны тем, что можно подглядывать в заготовки менее заметно, чем при личной встрече.

Вы в ситуации, когда впечатление о вас создают, главным образом, тон, которым вы общаетесь, и тщательный выбор выражений. Постарайтесь говорить четко и не слишком тихо.

3 млн человек в России трудятся сейчас на удаленной работе (тогда как до пандемии - около 30 тыс.)

Правда, что наниматели изучают личные соцсети претендентов?

Олеся Плотникова: Как показывают опросы hh.ru, в 46% компаний проверки осуществляются выборочно. Еще в 22% компаний такая проверка проводится для кандидатов на любые позиции, еще в 16% - лишь на некоторые позиции: как правило, на должности руководителей (76%) и ведущих/старших специалистов (76%). В 72% компаний, в которых так или иначе проводятся проверки профилей кандидатов в соцсетях, заявили, что после такой проверки порой принималось решение не приглашать соискателя.

Что же может не понравиться нанимателю в вашей соцсети?

Олеся Плотникова: Полное отсутствие соцсетей наводит на мысли, что вы не современны или что-то скрываете. Сухая, официальная страничка - тоже не лучший вариант; интересные увлечения, чувство юмора, фотогеничность - это ваши плюсы. Но нужно показывать потенциальному работодателю здоровый баланс между работой и личной жизнью, профессиональными интересами и хобби. Представьте себя на его месте: какой бы была ваша реакция, если бы вы увидели, что в соцсетях будущий сотрудник публикует фото только из путешествий и отдыха? Если ваша профессия никак не отражена в соцсетях, то, даже если вы в реальности трудоголик, все равно о вас может создаться ложное впечатление.