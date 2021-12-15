Как удаленно купить участок под строительство дома у государства

Бум на загородную жизнь резко повысил спрос на земельные участки, подходящие под строительство собственного дома.

В то же время можно не только купить участок у частного лица или компании, возводящей коттеджный поселок, но и выкупить его у властей. Как это сделать с помощью Публичной кадастровой карты и сервиса "Земля для стройки", рассказали специалисты Росреестра.

Найти свободный участок, подходящий под строительство своего дома, можно через Публичную кадастровую карту. Сначала нужно выбрать в меню на сайте pkk.rosreestr.ru вкладку "Жилищное строительство". А затем ввести в строку поиска без пробелов номер региона (он обычно совпадает с кодом региона на автомобильных номерах), двоеточие и звездочку. Например, если интересует Нижегородская область, вводим "52:*". Далее можно выбрать участок из появившегося списка и получить информацию о нем. Здесь указан, например, адрес участка, есть ли на нем строения, инженерные сети.

Если участок устраивает, нажимаем ссылку "Подать обращение", заполняем открывшуюся форму и отправляем в госорган, который отвечает за этот участок (его система, как правило, определяет автоматически). Участок может быть в федеральной, региональной, муниципальной или неразграниченной собственности.

Получив заявку, госорган объявляет электронный аукцион. Помимо самого заявителя в нем могут принять участие и другие граждане и юридические лица.

Купить земельный участок в другом регионе можно и не выезжая туда

Начальной ценой на аукционе будет по выбору госорганов либо рыночная стоимость участка, либо кадастровая стоимость (если она определена в последние пять лет, не раньше).

Победитель аукциона оформляет права на землю, а госорганы направляют в кадастровую палату обновленные сведения, чтобы уточнить состояние участка на Публичной кадастровой карте.

У такого способа покупки участка есть несколько преимуществ, отмечают в Росреестре. Во-первых, можно купить участок в другом регионе, не выезжая туда: на карте предоставлена достаточно подробная и, можно сказать, официальная информация об участке. Во-вторых, госорганы должны, получив заявку, разъяснить возможному покупателю порядок предоставления участка. Обращаться к риелторам, самостоятельно собирать и проверять документы необязательно.

В то же время риелторы отмечают и недостатки этого способа покупки земли. Процесс длится достаточно долго - сроки исчисляются месяцами, а иногда годами, говорит начальник отдела департамента загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимость" Татьяна Максимова. А в итоге заявитель может и не получить участок. Должно быть опубликовано извещение о предоставлении участка для индивидуального жилищного строительства. Если в течение тридцати дней появятся другие желающие получить этот участок, то объявляется аукцион, а кто на нем победит - предугадать невозможно.

Кроме того, лучше все-таки съездить и осмотреть понравившийся участок, чтобы позже не было сюрпризов в виде болота на нем или крутого склона.