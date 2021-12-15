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15.12.2021 19:44
Рубрика: В мире

Какие абсурдные законодательные нормы действуют в Италии

Текст: Нива Миракян
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Италия - не только родина римского права, но и настоящая кладезь странных, забавных и порой абсурдных норм. В рейтинге оригинальных постановлений, пожалуй, лидирует самый серый город Италии, Милан, по которому, как правило, люди деловито передвигаются, совершенно не обращая внимания друг на друга.

Однако тем, кто собирается в ближайшее время посетить "северную столицу" Италии, стоит убедиться, что жизнеутверждающая улыбка не сходит с лица. Ведь там действует запрет на хмурые физиономии в общественных местах. Юридически закрепленное требование, появившееся в XIX веке, когда городом управляли австрийцы, обязывает улыбаться всех, за исключением лиц, участвующих в похоронных процессиях или находящихся на приеме у врача. Нарушителей этого закона, по идее, должны штрафовать, но на практике этого пока ни разу не произошло.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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В южном городе Тропеа (область Калабрия) существует законодательная норма, которая гласит: "толстым, уродливым или некрасивым женщинам в возрасте появляться на пляже в раздетом виде запрещается". Зато этим правом наделяются молодые красотки, которым позволяется щеголять по золотому песку в полураздетом виде. Не обходят вниманием законодатели и представителей сильного пола: мужчина, появившийся в общественном месте в юбке на итальянских улицах, рискует быть оштрафован. В курортном городке Леричи (Лигурия) могут наказать рублем за хождение по улицам в купальнике. Также в этом населенном пункте ни в коем случае нельзя развешивать полотенца так, чтобы они были видны в окнах домов. Странным может показаться закон, запрещающий занимать место на пляжах города Сироло (Анкона), оставляя полотенце. Не менее абсурдная норма, запрещающая строить песчаные замки, играть в футбол и собирать ракушки, действует на пляже в итальянской Эраклее (Венето). А область Кампания стала инициатором введения самого трагикомического закона, запрещающего смерть в небольшом городе Фальчано-дель-Массико, который находится недалеко от Неаполя. С его введением в 2012 году 3700 жителей, чтобы не стать преступниками, обязаны жить вечно по одной простой причине - местное кладбище оказалось переполненным.

А как у нас?

В 2021 году в Воронеже появилось более 400 вакансий, где среди других требований к соискателям была обозначена улыбка как инструмент "создания приятной атмосферы", сообщили в HeadHunter-ЦФО. Обычно улыбки требуют от сотрудников гостиниц, заведений общественного питания, сферы торговли. Особенно внимательны к приветливым кандидатам с безукоризненными зубами стоматологические клиники (оно и понятно). Тем не менее самую высокую зарплату обещают улыбчивому автоэлектрику-диагносту в сервисе, обслуживающем дорогие немецкие иномарки, - до 140 тысяч рублей.

Улыбаться на работе администраторы воронежского отеля Marriott учатся даже дома - перед зеркалом. "Важно, чтобы глаза тоже были задействованы: блеск, морщинки в уголках. Особенно сейчас, когда большая часть лица скрыта под маской. Также важна интонация", - рассказал "РГ" руководитель службы приема и размещения Денис Павленко. Ношение улыбки вместе с униформой входит в перечень профессиональных обязанностей персонала гостиницы. Наличие и качество улыбок особо проверяются инспекторами, которые время от времени поселяются в отеле инкогнито. В другой воронежской гостинице улыбки персонала подкрепляют денежным бонусом для клиентов отеля. "Бывает, рейсы задерживаются, другие накладки происходят - люди приезжают среди ночи усталые, раздраженные. Хорошо действуют небольшие подарки типа скидки за услуги, иногда шутки. Готовых вариантов нет, действую по ситуации", - рассказала администратор Татьяна Копытина.

Подготовил Антон Валагин (Воронеж)

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