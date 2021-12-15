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15.12.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы

Текст: Владимир Баршев
Большинство автомобилистов предпочитают покупать новые зимние шины, а не подержанные. Но при этом стоимость комплекта не должна превышать 30 тысяч рублей. Такие выводы можно сделать по результатам опроса, который провел "Авто.ру".

72% опрошенных выбирают новые шины. При этом 63% - шипованные. За фрикционные проголосовало 37%. Причём за год предпочтения россиян практически не изменились: согласно результату опроса, который проводился год назад, "липучки" выбирали 35% респондентов.

Фото: Пресс-служба Nokian.
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Большинство участников опроса сошлись во мнении, что зимние шины лучше покупать новыми, подержанную зимнюю резину готовы рассмотреть лишь 6,5%.

60% респондентов ответили, что ездят на одной резине не больше 5 лет. Однако, если верить производителям, шины могут "откатать" и 10 сезонов, но срок службы во многом зависит от стиля езды, окружающих условий, условий хранения и других факторов.

Четверть опрошенных автомобилистов использует шины "до последнего", а каждый шестой меняет их раз в 6-7 сезонов.

Большинство автолюбителей - 58% - останутся верны или бренду-производителю шин, которые понравились, или конкретной модели.

Каждый раз пробовать новые покрышки готовы только 16% опрошенных. Ещё четверть выбирают колёса по принципу "чем дешевле, тем лучше".

Больше 70% респондентов не собираются "выкладывать" за комплект зимней резины больше 30 тысяч рублей. Причём половина из них не согласны на бюджетные модели шин и не рассматривают варианты дешевле 20 тысяч рублей за комплект.

При этом каждый пятый автовладелец может себе позволить потратить на зимнюю "обувку" до 50 тысяч рублей, и только 7% готовы покупать шины ещё дороже.

Фото: Istock
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В основном россияне ездят на отечественных или европейских зимних шинах. За российские проголосовало 30% респондентов, за европейские - 28%. В полтора раза реже (18%) водители предпочитают японскую резину.

На шинах из других стран ездят меньше 15% опрошенных и зачастую предпочтение отдают китайским производителям, которые постепенно увеличивают долю присутствия на российском рынке. А каждый десятый автомобилист не интересовался страной-производителем шин его автомобиля.

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