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15.12.2021 01:52
Рубрика: Экономика

Каких продуктов в этом году выпустим меньше, чем нужно

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Зерна в этом году мы вырастили хоть и меньше, чем в прошлом году, этого будет более чем достаточно для внутренних потребностей. Но зато очевиден недостаток овощей и картофеля, и с этим надо что-то делать. А производство мяса из-за птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС) еще не до конца восстановилось.

Индекс сельхозпроизводства в России в этом году снизится на 2%, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме. Погода "вносила коррективы" - в 16 регионах объявлялся режим ЧС. Кроме того, отрасль испытывает на себе влияние пандемии. По оценке Патрушева, урожай зерна в России в 2021 году составит более 123 млн тонн в чистом весе (в 2020 году - более 133 млн тонн), из них пшеницы - около 76 млн тонн (в 2020 году - почти 86 млн тонн). Масличных соберем 23 млн тонн, сахарной свеклы - более 40 млн тонн, овощей - около 7 млн тонн. Это больше, чем в прошлом году. Картофеля в организованном секторе будет накопано 6,7 млн тонн (в прошлом году - около 6,8 млн тонн).

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Под следующий урожай минсельхоз рассчитывает увеличить посевные площади более чем на 1 млн га - в частности, под яровыми зерновыми (в том числе под гречихой), под сахарной свеклой, рапсом, соей. И особое внимание ведомство намерено уделить наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта. Уже со следующего года ведомство планирует впервые начать субсидировать личные подсобные хозяйства (ЛПХ), на которые приходится более половины всего объема производства овощей и картофеля в стране. Главным условием получения этой господдержки станет регистрация физлица в Федеральной налоговой службе в качестве самозанятого. Также минсельхоз планирует субсидировать ЛПХ, которые производят молоко. Скорее всего, речь будет идти о субсидиях на объем производства с гектара (на литр произведенного молока).

Производство мяса в стране в этом году увеличится меньше, чем планировалось, - здесь сказалась неблагоприятная эпизоотическая ситуация. Всего в стране будет произведено скота и птицы 15,68 млн тонн против 15,6 млн тонн в прошлом году. Из-за птичьего гриппа производство мяса птицы останется на уровне прошлого года (6,71 млн тонн). В свиноводстве прироста не получится - из-за вспышек АЧС объемы производства будут восстановлены только в первом полугодии 2022 года. Из-за АЧС в этом году было уничтожено 1 млн голов, тогда как за предыдущие 10 лет 2 млн голов. Небольшая прибавка (1,5%) ожидается в производстве говядины, а также молока.

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