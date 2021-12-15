Какой смартфон подарить на Новый год? Две лучшие модели до 15 тысяч рублей

Идут года, меняется мир, а смартфоны стабильно входят в топ самых желанных подарков - на Новый год, на день рождения и другие праздники. Новогодние торжества не за горами, и самое время выбрать смартфон в подарок - себе или близким. Мы нашли две отличные модели, которые продаются дешевле 15 тысяч рублей.

Samsung Galaxy M12. Этот крепкий середняк в продвинутой версии оснащается 4/64 Гб памяти (постоянное хранилище расширяется при помощи карт microSD емкостью до 1 Тб), а также имеет нестыдный процессор Samsung Exynos 850. Приятно, что набор камер - полноценный и включает в себя основной и ультраширокоугольный модули.

Экран с диагональю 6,5 дюйма имеет разрешение HD+ и частоту обновления 90 Гц для плавной анимации и отзывчивости.

Батарея на 5000 мАч позволяет девайсу работать долго, а быстрая зарядка позволит оперативно подпитать смартфон, чтобы он поработал еще. Модуль NFC и выход на наушники присутствуют. Из коробки на Samsung Galaxy установлен Android 11, который впоследствии обновится аж до Android 14.

Фото: Samsung

Xiaomi Redmi 10 со всех сторон смотрится немного выигрышнее. 6,5-дюймовый экран с более высоким разрешением FullHD+ и частотой 90 Гц, основная камера на 50 Мп, которую дополняют широкоугольная, макро и датчик глубины, достойный процессор MediaTek Helio G88, а также 4/64 Гб памяти с возможностью расширения - все это делает аппарат вполне привлекательным.

Добавим к этому батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой, Android 11 из коробки, модуль NFC для бесконтактных платежей, разъем для наушников и FM-радио - получится отличный аппарат на каждый день для интернета, игр, музыки видео, очень живучий и привлекательный.

Фото: Xiaomi

Какие у девайсов недостатки? Слабое место Samsung - более низкое разрешение, глазастые юзеры могут рассмотреть пиксели. Минус Redmi 10 - меньший срок получения обновлений Android (вряд ли стоит рассчитывать больше чем на одно). Однако и тот, и другой аппарат за свои деньги - около 13 тысяч рублей - безусловно хороши.