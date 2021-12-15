Закон Республики Калмыкия от 14 декабря 2021 года № 193-VI-З "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 9 декабря 2021 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 21 049 203,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 21 293 782,3 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 244 579,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 22 329 249,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23 127 546,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 22 530 331,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 358 691,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 22 992 361,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 720 030,2 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 201 082,4 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета на 2024 год в сумме 135 184,7 тыс. рублей.

Статья 2

1. Установить, что доходы республиканского бюджета, поступающие в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, формируются за счет:

1) федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам);

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия, не установленные законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от указанного налога.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, распределяются в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия по дифференцированным нормативам отчислений, установленным согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4

Установить, что размер части прибыли республиканских государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет в текущем финансовом году по результатам предыдущего финансового года, составляет:

1) в 2022 году - 25 процентов;

2) в 2023 году - 25 процентов;

3) в 2024 году - 25 процентов.

Статья 5

Утвердить объем поступлений доходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 6

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2022 год в сумме 201 606,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 201 606,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 201 606,5 тыс. рублей.

2. Установить уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), определенный в качестве критерия для предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, равным 1,1.

3. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) и дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты муниципальных районов (городского округа) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 7

Установить 1,3-кратный средний уровень расчетных налоговых доходов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году, при превышении которого из местных бюджетов перечисляются субсидии в республиканский бюджет:

1) 4 100,03 рублей - для поселений;

2) 5 723,99 рублей - для муниципальных районов (городского округа).

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 11

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 3 175 506,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 361 395,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 536 506,0 тыс. рублей.

Статья 12

Установить с 1 января 2022 года размер индексации 1,04 для следующих расходных обязательств Республики Калмыкия:

1) ежемесячной выплаты гражданам, удостоенным звания "Ветеран труда Республики Калмыкия";

2) размера регионального материнского (семейного) капитала;

3) размера ежемесячного пособия на ребенка;

4) пожизненного ежемесячного пособия ВИЧ-инфицированным и лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека кровно-контактным путем от ВИЧ-инфицированных.

Статья 13

Установить в 2022 году размер ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку, попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание, постинтернатное сопровождение:

1) на содержание каждого ребенка в сумме 12 354,0 рублей;

2) на содержание каждого ребенка-инвалида в сумме 18 531,0 рублей.

Статья 14

Утвердить распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 15

1. Утвердить:

1) перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему закону;

3) распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

2. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, не предусмотренных приложением 11 к настоящему закону, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.

Статья 16

Утвердить объем субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета федеральному бюджету, на реализацию Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Калмыкия о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий органов государственной власти Республики Калмыкия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики Калмыкия от 19 ноября 2012 года № 384-IV-З "Об административных правонарушениях в Республике Калмыкия", на 2022 год в сумме 192,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 200,0 тыс. рублей.

Статья 17

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Калмыкия на 2022 год в сумме 2 780 656,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 417 133,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4 156 620,0 тыс. рублей, в том числе на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 62,0 тыс. рублей.

Статья 18

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Калмыкия на 1 января 2023 года в сумме 7 579 744,5 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 7 673 483,6 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 7 508 674,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Калмыкия в 2022 году в сумме 144 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 142000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 141 000,0 тыс. рублей.

Статья 19

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме 208 217,0 тыс. рублей на срок до пяти лет на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городского округа), на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городского округа).

2. Установить, что в 2022 году в соответствии с решениями Правительства Республики Калмыкия могут быть предоставлены бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городского округа), на цели, указанные в части 1 настоящей статьи.

3. В случаях, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

4. Установить плату за пользование указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

5. Предоставление, использование, возврат бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, бюджетами муниципальных районов (городского округа) осуществляются на основаниях, условиях и в порядке, определяемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим законом и Правительством Республики Калмыкия.

Статья 20

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов республиканским бюджетом могут быть получены кредиты от кредитных организаций сверх установленного объема бюджетных ассигнований в объеме досрочно погашенных сумм кредитов, полученных от кредитных организаций.

Статья 21

Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему закону;

2) программу государственных внешних заимствовании Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему закону;

3) программу государственных гарантий Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему закону.

Статья 22

Установить, что заключение и оплата органами государственной власти Республики Калмыкия и казенными учреждениями Республики Калмыкия государственных контрактов, иных договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Статья 23

Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий закон в соответствии с решениями Министра финансов Республики Калмыкия, связанные с:

1) особенностями исполнения республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств республиканского бюджета, в том числе:

а) сокращение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Калмыкия субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и (или) субсидий на иные цели;

г) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сложившейся в 2022 году;

д) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года;

2) перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках соответствующих государственных программ Республики Калмыкия, на основании внесенных в них изменений;

3) увеличением бюджетных ассигнований на исполнение установленных законодательством Республики Калмыкия публичных нормативных обязательств в объеме, не превышающем сумму остатка средств на едином счете республиканского бюджета, не использованных по состоянию на 1 января 2022 года;

4) увеличением бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета;

5) увеличением бюджетных ассигнований в случае принятия Правительством Российской Федерации правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов и (или) заключения соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету;

6) перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, в том числе перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете;

7) перераспределением бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки, на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, на оплату коммунальных услуг, на обеспечение расходов по обслуживанию государственного долга Республики Калмыкия;

8) перераспределением бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, безвозмездных поступлений от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета;

9) перераспределением бюджетных ассигнований в связи с предъявлением мер ответственности к Республике Калмыкия за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из федерального бюджета;

10) перераспределением бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Республики Калмыкия.

Статья 24

Установить, что остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения республиканского бюджета в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение сверх объемов, установленных Законом Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":

1) бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Калмыкия государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

2) бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации соответствующих региональных проектов.

Статья 25

Утвердить объем зарезервированных бюджетных ассигнований на 2022 год в сумме 247 862,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 590 571,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 635 571,7 тыс. рублей, предусмотрев их по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Установить, что зарезервированные бюджетные ассигнования могут быть использованы (перераспределены):

1) на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое и научно-технологическое развитие Республики Калмыкия, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности в целях реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, развитие информационных и цифровых технологий, а также на оказание государственной поддержки организациям, способствующим социально-экономическому и научно-технологическому развитию Республики Калмыкия;

2) на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в целях реализации соответствующих национальных (федеральных) проектов согласно Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 20 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

3) на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе расходов медицинских организаций по оказанию медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

4) на финансовое обеспечение мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

5) на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия.

Статья 26

1. Установить, что в 2022 году Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляет полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Калмыкия.

Статья 27

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







