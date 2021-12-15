Закон Республики Калмыкия от 14 декабря 2021 года № 194-VI-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 9 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия (далее - ТФОМС Республики Калмыкия) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в сумме 3 833 798,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в сумме 3 833 798,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2023 год в сумме 4 042 783,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 281 725,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2023 год в сумме 4 042 783,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4 281 725,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в пределах прогнозируемого общего объема, установленного статьей 1 настоящего закона, сформированные по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Республики Калмыкия по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТФОМС Республики Калмыкия из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему закону.

2. Установить, что объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, направляется на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при осуществлении переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Республики Калмыкия в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить, что в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации не использованные остатки по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 3 настоящей статьи, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 6 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для увеличения бюджетных ассигнований является:

1) поступление сверх объема, утвержденного настоящим законом, средств неналоговых доходов, направляемых на реализацию Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия;

2) поступление сверх объема, утвержденного настоящим законом, средств неналоговых доходов от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", направляемых на цели, указанные в пункте 3 части 2 статьи 6 настоящего закона.

3. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете ТФОМС Республики Калмыкия в результате неполного их использования на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Калмыкия гражданам Российской Федерации, застрахованным по программе обязательного медицинского страхования за пределами Республики Калмыкия, направляются в 2022 году на те же цели.

4. Установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия без внесения изменений в настоящий закон в соответствии с решениями директора ТФОМС Республики Калмыкия является:

1) распределение на основании федеральных нормативных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету ТФОМС Республики Калмыкия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета, связанное с изменением кодов и порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в связи с экономией по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, сложившейся в 2022 году;

4) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных настоящим законом, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

5) увеличение бюджетных ассигнований в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи;

6) перераспределение (использование) бюджетных ассигнований нормированного страхового запаса в соответствии с направлениями их использования, установленными частью 2 статьи 6 настоящего закона, при повышении заболеваемости, увеличении тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменение их структуры по полу и возрасту.

Статья 6. Нормированный страховой запас ТФОМС Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить нормированный страховой запас ТФОМС Республики Калмыкия на 2022 год в сумме 651 699,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 684 079,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 724 696,2 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Средства нормированного страхового запаса ТФОМС Республики Калмыкия, направляемые на цели, указанные в пунктах 1, 2 части 2 настоящей статьи, формируются за счет доходов бюджета ТФОМС Республики Калмыкия, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

4. Средства нормированного страхового запаса ТФОМС Республики Калмыкия, направляемые на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируются за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

5. Объем средств нормированного страхового запаса ТФОМС Республики Калмыкия, направляемый на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, определяется в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

6. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда на цели, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, предоставляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования.

7. Средства нормированного страхового запаса ТФОМС Республики Калмыкия на цели, указанные в пункте 5 части 2 настоящей статьи, предоставляются Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, включенным в перечень медицинских организаций, согласно приложению 5 к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 7. Предоставление средств страховым медицинским организациям на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Средства на финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования предоставляются страховым медицинским организациям в соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

2. Установить для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Калмыкия, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Калмыкия Б.Хасиков







