Кардиолог назвал три простых способа предотвратить отрыв тромба

Лучший способ избежать неожиданной трагедии, связанной с тромбозом, заключается в следовании нескольким простым правилам.

Если у человека нет хронических заболеваний (атеросклероза, гипертонии, фибрилляции предсердий, диабета, опухолей), ожирения - все перечисленное относится к факторам риска и требует определенной работы, то для профилактики тромбоза достаточно не забывать ежедневно пить воду, регулярно практиковать ходьбу или другие умеренные физические нагрузки и отказаться от курения.

Кроме того, коррекция любой лекарственной терапии, если человек проходит таковую, обязательно требует согласования со специалистом, отметил кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров в интервью aif.ru. "Все эти мероприятия позволяют максимально снизить риски. В сложных случаях (тромбофилии) нужна специфическая терапия", - подчеркнул врач.

При повышенных рисках развития тромбоза назначаются обязательные анализы крови (в том числе коагулограмма) и мочи. "При необходимости - инструментальные методы (УЗИ, допплерография)", - уточнил кардиолог.