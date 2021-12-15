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15.12.2021 11:11
Рубрика: Общество

Китайские ученые выяснили количество бессимптомных носителей COVID-19

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ученые из Пекинского университета смогли установить процент бессимптомных носителей коронавируса. Таких лиц оказалось почти 40% от общего количества зараженных. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале JAMA Network Open.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Назван простой способ удвоить шансы на бессимптомное течение COVID-19

Исследователи проанализировали данные по 29,7 млн пациентов, которые прошли тестирование на коронавирус. При этом сами люди из-за отсутствия симптомов не обращались за медицинской помощью и не могли быть выявлены при проверках температуры. При этом вирусная нагрузка на верхних дыхательных путях у таких пациентов была сопоставима с такой же, как и у заболевших явно. В то же время исследования показали , что бессимптомные инфекции могли способствовать дальнейшему распространению инфекции.

Авторы статьи уверены: бессимптомный COVID-19 играет важную роль в распространении вируса. И их выявление много значит для для предотвращения будущих вспышек заболевания. По словам ученых, только с помощью обширного тестирования и отслеживания контактов можно выявить еще больше бессимптомных носителей коронавируса.

"Скрининг на бессимптомную инфекцию необходим. Бессимптомные инфекции должны контролироваться так же, как и в случае подтвержденных инфекций, включая изоляцию и отслеживание контактов", - заключают ученые.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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