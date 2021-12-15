Лавров отметил настрой США строить диалог с Россией

Желание строить диалог с Россией у администрации США очевидно, несмотря на серьезные противоречия и различия в подходах, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог. И он у нас с американцами развивается, - передает РИА Новости ответ российского министра на вопросы журналистов египетского телеканала "ТеН ТВ". - 7 декабря сего года президент В.В. Путин говорил с президентом США Дж. Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует".