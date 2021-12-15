Лидеры России и Китая обсудили проекты в экономике и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели полуторачасовые переговоры по видеосвязи, обсудив все самые насущные вопросы, в том числе международного характера. В частности, говорили о создании независимой финансовой структуры, на которую не могли бы влиять третьи страны, и выступили за увеличение доли нацвалют во взаимных расчетах.

Кроме того, Путин рассказал, что Москва готова немедленно начать переговоры с Западом о гарантиях безопасности, ставших одной из ключевых тем на его недавней встрече с президентом США Джо Байденом. А что касается лидеров России и Китая, то они продолжат разговор в Пекине на очной встрече - Путин приедет на открытие зимней Олимпиады.

В начале переговоров российский лидер назвал двусторонние отношения "настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке". "Несмотря на сохраняющиеся санитарно-эпидемические ограничения, мы постоянно остаемся в контакте", - заметил он.

"Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в "пояс" вечного мира и добрососедства", - констатировал президент РФ. В январе - ноябре товарооборот вырос на 31 процент - до 123 млрд долларов, побит рекорд допандемийного 2019 года. "В недалекой перспективе, как и договаривались, преодолеем рубеж в 200 млрд", - заявил Путин, подчеркнув, что осуществляется целый ряд масштабных совместных проектов в энергетике, промышленности и сфере высоких технологий.

С начала пандемии Россия и Китай надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавируса. КНР становится международным центром по производству российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", подписаны контракты на выпуск более 150 млн доз вакцины с шестью китайскими производителями, сообщил президент РФ. А тесная координация действий на мировой арене, ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях. Москва и Пекин вместе работают в Совбезе ООН, ШОС и БРИКС, способствуют формированию справедливого и основанного на международном праве миропорядка.

"Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине", - сказал Путин. По плану сначала пройдут переговоры, а затем - церемония открытия зимних Олимпийских игр. Россия и Китай неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, "в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения", заметил президент РФ. "Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать", - сказал он.

"В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку китайско-российским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в XXI веке, твердо поддерживая усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю", - заметил Си Цзиньпин. Он добавил, что мир вступил в период турбулентности и больших перемен, а "китайско-российские отношения, выдержав разного рода испытания, показали крепкую жизнеспособность, приобрели новое дыхание".

Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах

- Китай и Россия решительно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся жизненно важных интересов другой страны, отстаивая свое национальное достоинство и общие интересы, - подчеркнул председатель КНР.

Двустороннее сотрудничество Москвы и Пекина показывает "большие политические преимущества, преимущество возможностей", оценил Си Цзиньпин. "Стороны проявляют чувство ответственности крупных держав, продвигают объединительную повестку в международном сотрудничестве по борьбе с пандемией, отстаивают истинную суть демократии и прав человека", - считает он. Россия и КНР создают пример выстраивания нового типа международных отношений. "Готов с вами рука об руку идти вперед, вместе открыть новую страницу китайско-российских отношений в постпандемийный период", - заверил китайский лидер.

Обстоятельные переговоры продолжались полтора часа, при этом лидерам удалось обговорить все важные вопросы, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор был очень позитивный, это был разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств", - заметил он.

Особое внимание было уделено формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая. "Чтобы третьи страны не могли влиять", - уточнил Ушаков. Лидеры также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов на фондовые рынки друг друга, сообщил Ушаков.

Владимир Путин проинформировал собеседника о разговоре с американским коллегой Джо Байденом. Вчера в МИДе помощнику госсекретаря США Карен Донфрид были переданы предложения по гарантиям безопасности. Москва готова немедленно начать переговоры. "Что очень существенно - Си Цзиньпин подчеркнул, что понимает российскую озабоченность и полностью поддерживает нашу инициативу о выработке гарантий безопасности. Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты", - сообщил Ушаков. "Мы будем информировать китайских коллег, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет", - сказал он.

На переговорах речь также шла об идее саммита "ядерной пятерки": договорились вести дело к тому, чтобы провести его в 2022 году. Лидеры назвали конфронтационным организованный недавно Вашингтоном "саммит за демократию". Председатель КНР подчеркнул его нацеленность на насаждение новых разделительных линий. Кроме того, в беседе высказывалась озабоченность в связи с активностью американцев по реконфигурации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главы государств негативно оценили создание там новых альянсов - блок AUKUS подрывает устои режима ядерного нераспространения и взвинчивает уровень напряженности в регионе.

Лидеры отметили важные шаги по совершенствованию инфраструктуры на границе - завершено строительство мостового перехода через Амур и на финишной прямой сооружение железнодорожного моста через эту реку. В следующем году по телемосту Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии запуска движения по одному из них. Кроме того, подробно обсуждалась тема экспорта зерна в Китай, поставки газа.