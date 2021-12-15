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Рубрика: Общество

Надежность и точность

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Среди множества моделей швейцарских часов Longines всегда можно выбрать ту, которая лучше всего подойдет близкому человеку в качестве подарка.

Это могут быть часы ведущей коллекции The Longines Master Collection, запущенной в 2005 году и ставшей одним из столпов компании: все они оснащены механизмом с автоподзаводом, многие - дополнительными функциями.

Longines: Подарить женщине Луну стало как никогда просто

Не менее интересны часы других коллекций - изящные и тонкие или спортивные и удобные, но всегда надежные и точные.

The Longines Master Collection

Эти точные и элегантные часы не оставят равнодушными поклонников высокого часового искусства. Помимо традиционных трех стрелок, модели коллекции оснащены функцией хронографа, индикатором даты и запаса хода, ретроградным и годовым календарем. Кроме того, индикация фаз Луны, представленная ранее в мужских моделях, теперь появилась и в женских.

Longines Spirit

В коллекцию Longines Spirit вошли модели, созданные по тем же принципам, что и часы знаменитых первопроходцев - авиаторов, путешественников и моряков. Сегодняшние модели вдохновлены смелостью первооткрывателей прошлого. В их актуальном дизайне сочетаются современные технологии (например, механизм с сертификатом хронометра) и характерные элементы винтажных авиационных часов. Пять звездочек на циферблате - узнаваемый признак коллекции - ассоциируются со звездами на фюзеляже самолета.

HydroConquest

При разработке этой коллекции мастера Longines тесно сотрудничали с профессиональными дайверами, что позволило создать часы с высочайшими техническими характеристиками. Дизайн моделей сочетает в себе традиционную для бренда гармоничность линий и характерные элементы дайверских часов вроде вращающегося безеля. Линия HydroConquest посвящена тем, кому необходимы часы, объединяющие передовые технологии и практичность. В этом году линия расширена новыми моделями ярких цветов.

Longines DolceVita

Первые модели этой коллекции, воплотившей в себе представление о "сладкой жизни", об итальянской любви к красоте и роскоши, появились в 1997 году. Их отличительная черта - изящный прямоугольный корпус, вдохновленный эстетикой 1920-х годов. Изысканные и гармоничные очертания часов DolceVita за прошедшие десятилетия стали еще более популярными.

The Longines Elegant Collection

Элегантность - одно из главных понятий для бренда Longines с момента его создания. Это качество отражается не только в коллекции, но и в девизе "Элегантность как стиль жизни". Модели линии The Longines Elegant Collection - практически идеальное воплощение классического дизайна, лаконичности и изящества: размеры их корпусов варьируются от 25 до 39 мм в диаметре. Эти часы не только измеряют время, но и выполняют функцию аксессуара, демонстрируя характер и стиль владелицы или владельца, придают законченность образу.

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