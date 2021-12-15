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Рубрика: Общество

Мандариновый праздник от "Конфаэль"

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Свежая хвоя, мандарины и шоколад - это трио вызывает однозначную ассоциацию с Новым годом.
"Конфаэль". "Конфаэль".
"Конфаэль".

Коллекция шоколадных новогодних презентов "Мандариновое настроение" от "Конфаэль" радует щедрым разнообразием натуральных сладостей цитрусовых оттенков: это ломтики мандаринов на конфетах "Ассорти", нежный цитрусовый мармелад, вяленые кумкваты или сочные цукаты из апельсиновых и лимонных корочек в горьком и белом шоколаде.

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Для мини-гостинцев в коллекции есть яркие драже с орехами, сублимированными ягодами и фруктами, воздушное суфле в ароматном горьком шоколаде, сочная клюква в сахарной пудре, ломаный крафтовый шоколад с полезными начинками - все это в оригинальных миниатюрных упаковках.

Для подарков важным персонам можно наполнить сладостями большие корзины и шкатулки. По традиции "Конфаэль" также предлагает огромный выбор вариантов персонализации презентов.

Главный герой коллекции 2022 года - тигр в полосатой шоколадно-мандариновой шкуре, символ наступающего года по восточному календарю. "Окрас" этих красавцев привлекает теплыми оттенками горького, молочного, белого и шоколада с апельсиновым вкусом: в каталоге "Конфаэль" появилось пять полых объемных скульптур и шоколадные открытки с тиграми.

Их можно приобрести в бутиках или заказать в интернет-магазине фабрики как дополнение к большому новогоднему подарку или самостоятельный милый презент. А после праздников тигренка можно съесть - он оставит приятное послевкусие и добрые воспоминания.

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