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15.12.2021 11:20
Рубрика: В мире

Марк Рютте в четвертый раз стал премьер-министром Нидерландов

Текст: Иван Сысоев

Спустя девять месяцев затяжных переговоров Нидерланды получили "нового старого" премьера. 271 день после мартовских парламентских выборов в Нидерландах "Народная партия за свободу и демократию", которая одержала победу в голосовании, пыталась убедить другие политсилы в том, что страной вновь, как и все десять лет до этого, должен руководить Марк Рютте. Прошлое правительство, которые он же и возглавлял, ушло в отставку из-за скандала, вызванного ошибочным начислением детских пособий.

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В итоге межпартийное соглашение все-таки было достигнуто после рекордных девятимесячных консультаций, и Рютте вновь возглавит нидерландский кабинет министров. Как сообщает телеканал Euronews, премьер не скрывает своей радости, называя политическую сделку "отличным решением". Однако ее подробности пока не разглашаются. Непосредственно к работе правительство приступит в январе, после того как в парламенте будут согласованы все министерские посты.

Голландцы уже прозвали Рютте "тефлоновым Марком", намекая на то, что ему удается "без царапин" выбраться из любой сложной политической ситуации. Впервые премьером он стал в 2010 году, что делает его европейским политическим долгожителем наравне с венгерским лидером Виктором Орбаном. А вот до Ангелы Меркель голландцу еще далеко - немецкий канцлер провела в своей должности 16 лет.

Основное внимание вновь назначенный премьер намерен сосредоточить на борьбе с коронавирусом. Правительству приходится принимать жесткие непопулярные меры на фоне очередной волны роста заболеваемости. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев заражения, умерло почти 20 тысяч жителей Нидерландов.

Попытки правительства купировать очередную волну коронавируса сталкиваются с массовыми проявлениям недовольства жителей, которое зачастую выплескивается на улицы и приводит к беспорядкам. Несмотря на это Рютте уже заявил, что до 14 января будут продлены все санитарные меры, включая ограничения на работу магазинов, не продающих товары первой необходимости. А в преддверии рождественских праздников голландцам посоветовали ограничить число гостей, допуская в свои дома "не более четырех приглашенных".

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