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15.12.2021 12:01
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия должна давать отпор русофобским выпадам

Текст: Дмитрий Гончарук

Россия должна реагировать на русофобские выпады некоторых западных политиков, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ РИА Новости
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"Я хочу сказать, что нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самим себя уважать. Соблюдать, конечно, дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать те грубейшие русофобские выпады в адрес России, их не замалчивать. Во всем нужна правильная мера", - сказала Матвиенко, комментируя дискуссию между сенаторами Светланой Горячевой и Людмилой Нарусовой по поводу допустимости резкой критики в адрес западных политиков.

Сенатор от Приморья Горячева упрекнула коллегу в том, что та на прошлом заседании верхней палаты "укорила ее за резкие слова в отношении Европы и бандеровского руководства Украины". Она также процитировала строки Федора Тютчева: "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы".

"Я настаиваю на том, что эта риторика не достойна Российской Федерации, потому что даже в уничижительном, оскорбительном тоне, когда наши ток-шоу говорят о политиках, пусть даже диаметрально противоположных нам по идеологии, то это не просто не дипломатично, но и недостойно", - ответила Людмила Нарусова. Сенатор от Тувы процитировала Николая Некрасова: "Люди холопского звания - сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа".

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