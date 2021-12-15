Матвиенко: Россия должна давать отпор русофобским выпадам

Россия должна реагировать на русофобские выпады некоторых западных политиков, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я хочу сказать, что нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самим себя уважать. Соблюдать, конечно, дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать те грубейшие русофобские выпады в адрес России, их не замалчивать. Во всем нужна правильная мера", - сказала Матвиенко, комментируя дискуссию между сенаторами Светланой Горячевой и Людмилой Нарусовой по поводу допустимости резкой критики в адрес западных политиков.

Сенатор от Приморья Горячева упрекнула коллегу в том, что та на прошлом заседании верхней палаты "укорила ее за резкие слова в отношении Европы и бандеровского руководства Украины". Она также процитировала строки Федора Тютчева: "Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы".

"Я настаиваю на том, что эта риторика не достойна Российской Федерации, потому что даже в уничижительном, оскорбительном тоне, когда наши ток-шоу говорят о политиках, пусть даже диаметрально противоположных нам по идеологии, то это не просто не дипломатично, но и недостойно", - ответила Людмила Нарусова. Сенатор от Тувы процитировала Николая Некрасова: "Люди холопского звания - сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа".