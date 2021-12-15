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15.12.2021 12:48
Рубрика: Власть

Матвиенко заявила о необходимости устранить телевизионное неравенство

Текст: Дмитрий Гончарук
Необходимо как можно скорее решить вопрос с доступом жителей труднодоступных населенных пунктов к цифровому телевидению и интернету, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы должны предоставить предложения по улучшению ситуации уже в январе.

На пленарном заседании верхней палаты 15 декабря сенатор от Приморского края Светлана Горячева рассказала, что в селе Уборка Чугуевского района, где проживает 800 семей, телевидение и спутниковая связь недоступны. "При изучении этого вопроса оказалось, что в этом же районе из 32 населенных пунктов в каждом четвертом также отсутствует телевизионная связь... Теперь жители района разделены на две непонимающих друг друга половины - одни получают госуслугу и рады этому, другие ее лишены", - сообщила она.

Фото: Дмитрий Гончарук / РГ
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По мнению Горячевой, следует подключить Счетную палату, чтобы проверить, были ли рационально израсходованы средства. "Это как раз тот самый случай, когда появились условия на пустом месте для массового недовольства людей", - добавила парламентарий.

"Действительно, в отчетах, в рапортах у нас все хорошо: школы компьютеризированы, везде скоростной интернет, телевидение у всех есть, а на практике это не так... Я уверена, что приведенный пример - не единственный", - отреагировала на реплику Горячевой Валентина Матвиенко. Ее возмутило, как можно было лишить телевидения людей в отдаленных поселках.

Спикер Совфеда напомнила историю о молодом человеке, которому приходилось для дистанционной учебы залезать на березу и ловить сигнал сотовой сети. "С той березы мы его сняли, туда провели интернет и связь, но, я думаю, что таких "берез" много по стране", - констатировала Матвиенко. Она поручила сенаторам во время региональной недели изучить этот вопрос, "понимая всю степень ответственности".

"Надо неравенство телевизионное, цифровое устранять. У нас одна страна, единые законы и правила, и все люди равны вне зависимости от того, в какой точке России они проживают", - резюмировала председатель СФ. Она поручила главе Совета по развитию цифровой экономики при СФ, первому вице-спикеру Андрею Турчаку и председателю Комитета по региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко разобраться, в каких населенных пунктах у граждан до сих пор нет цифрового телевидения и интернета. Они должны доложить о результатах анализа ситуации на первом заседании палаты в весеннюю сессию, 24 января.

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