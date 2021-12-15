Матвиенко заявила о необходимости устранить телевизионное неравенство

Необходимо как можно скорее решить вопрос с доступом жителей труднодоступных населенных пунктов к цифровому телевидению и интернету, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы должны предоставить предложения по улучшению ситуации уже в январе.

На пленарном заседании верхней палаты 15 декабря сенатор от Приморского края Светлана Горячева рассказала, что в селе Уборка Чугуевского района, где проживает 800 семей, телевидение и спутниковая связь недоступны. "При изучении этого вопроса оказалось, что в этом же районе из 32 населенных пунктов в каждом четвертом также отсутствует телевизионная связь... Теперь жители района разделены на две непонимающих друг друга половины - одни получают госуслугу и рады этому, другие ее лишены", - сообщила она.

По мнению Горячевой, следует подключить Счетную палату, чтобы проверить, были ли рационально израсходованы средства. "Это как раз тот самый случай, когда появились условия на пустом месте для массового недовольства людей", - добавила парламентарий.

"Действительно, в отчетах, в рапортах у нас все хорошо: школы компьютеризированы, везде скоростной интернет, телевидение у всех есть, а на практике это не так... Я уверена, что приведенный пример - не единственный", - отреагировала на реплику Горячевой Валентина Матвиенко. Ее возмутило, как можно было лишить телевидения людей в отдаленных поселках.

Спикер Совфеда напомнила историю о молодом человеке, которому приходилось для дистанционной учебы залезать на березу и ловить сигнал сотовой сети. "С той березы мы его сняли, туда провели интернет и связь, но, я думаю, что таких "берез" много по стране", - констатировала Матвиенко. Она поручила сенаторам во время региональной недели изучить этот вопрос, "понимая всю степень ответственности".

"Надо неравенство телевизионное, цифровое устранять. У нас одна страна, единые законы и правила, и все люди равны вне зависимости от того, в какой точке России они проживают", - резюмировала председатель СФ. Она поручила главе Совета по развитию цифровой экономики при СФ, первому вице-спикеру Андрею Турчаку и председателю Комитета по региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко разобраться, в каких населенных пунктах у граждан до сих пор нет цифрового телевидения и интернета. Они должны доложить о результатах анализа ситуации на первом заседании палаты в весеннюю сессию, 24 января.