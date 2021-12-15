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15.12.2021 12:43
Рубрика: Культура

Меньшиков сыграл судью-преступника в российской версии сериала "Ваша честь"

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Израильский сериал "Ваша честь" впервые представили зрителям на крупнейшем европейском фестивале сериалов Series Mania в Париже в 2017 году.

Тогда же он выиграл там главный приз в международном конкурсе - настолько зрителей и профессионалов потрясла буквально шекспировская история драмы о судье - символе справедливости и бескорыстия, который преступил закон, как только речь зашла о его самом близком человеке - единственном сыне. В сериале прослеживается и философская линия, и библейские мотивы - мысль о том, что каждому воздается по заслугам.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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После фестиваля в Париже проект ждали и другие награды, и самая главная из них - любовь зрителей. Сериал оценили настолько высоко, что американцы сделали свою версию и выпустили ее в прошлом году. Брайан Крэнстон, сыгравший главную роль, получил "Золотой глобус", сам сериал также не остался обделен признанием.

При этом еще до того, как вышла американская адаптация, стало известно, что снимается и наша, российская версия проекта. И что главную роль в ней сыграет Олег Меньшиков. Главное, что вызывало вопросы при упоминании российской версии, - это разница в судебных системах стран. И зритель видит, как герой Меньшикова в первой же сцене отказывается от крупной взятки в 100 тысяч долларов, предпочитая решить дело по справедливости. И далее в начале сериала признается комиссии, что не предаст свои принципы, более того, говорит о том, что у нас привыкли не доверять судам, подразумевая, что справедливость может и должна существовать.

Но, как говорит народная мудрость, от тюрьмы не зарекайся. Испытание, проверка на верность закону приходит уже очень скоро. Единственный сын судьи, находясь за рулем, сбивает на дороге мотоциклиста. Суровый, но справедливый отец везет сына в полицию, чтобы тот совершил признание, когда вдруг выясняется, что мотоциклист - сын крупнейшего криминального авторитета города, которого наш неподкупный герой и посадил в свое время за решетку.

Предоставьте нам, критикам, сравнивать, в чем российская версия сериала отличается от израильской и американской. Просто поверьте на слово, что ее создатели (режиссер Константин Статский) взяли немного из одного и другого вариантов, что лучше, по их мнению, подходило к нашим реалиям. Но в целом, посмотрев первые серии, поделимся впечатлением. Наша версия получилась довольно любопытной, и смотреть ее интересно. Удалось уловить главную интонацию: весь сериал - это сплошной нерв, и напряжение с каждым кадром растет и растет.

Весь сериал - это сплошной нерв, и напряжение с каждым кадром растет и растет

Олег Меньшиков играет неподкупного судью Михаила Романова, который живет в большом загородном доме в приморском городе и ездит на дорогом "Мерседесе". Рисунок роли у него порой один в один как у Брайана Крэнстона. Но даже при этом от Меньшикова глаз оторвать невозможно - он лишний раз подтвердил свое высокое актерское мастерство. В роли сына судьи Романова Антона - талантливейший молодой актер, звезда Театра Олега Табакова Владислав Миллер. Антон в исполнении Миллера - инфантильный подросток, не очень здоровый, с тонкой нервной системой, по сюжету его мать ушла из жизни при неизвестных в первых сериях обстоятельствах. Не в порядке с нервами и у старшего сына криминального авторитета (мотоциклист - младший) Кирилла. Актер Даниил Воробьев играет вконец раздерганного персонажа. А вот Алексей Серебряков вносит в сериал новое мощнейшее звучание. Его герой - криминальный авторитет Даниил Разин - не похож ни на кого в версиях других стран. Правда, и наши сценаристы придумали ему особенную линию. Отметим еще и тщательно подобранный музыкальный ряд в нашем фильме. И пожалеем о том, что события в нем порой довольно схематичны - то, что зарубежные коллеги снимали подробно, здесь словно пролистывается. В линии героя Меньшикова поражает то, что в отличие от зарубежных версий он начинает сразу совершать непродуманные поступки, словно мальчишка, который никогда раньше не сталкивался с криминальным миром.

Фото: GettyImages
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Находка в российской версии - женские персонажи. Ольгу Тумайкину наш зритель больше привык видеть в комедиях, но тут она - строгий профессионал, следователь Полякова. Евдокия Германова - очень хороша в роли тещи Романова Варвары Ильиничны. А Дарья Урсуляк, по роли начинающий адвокат Дина Минаева, влюблена в героя Меньшикова, чем тот и пользуется.

Любопытна находка авторов в национальном вопросе. Там, где у израильтян - бедуины, а у американцев - афроамериканцы, в нашей версии - цыгане. Но это прекрасно вписывается в сюжет. Как будет дальше - посмотрим. Пока что, по первым сериям, можно сказать, что эта адаптация удается режиссеру Константину Статскому гораздо лучше, чем сериал "Мост" (он также снимал российскую версию этого скандинавского сериального хита). Напомним, что американский сериал "Ваша честь" был продлен на второй сезон и Брайан Крэнстон вновь сыграет судью Майкла Десиато. Продлят ли российскую версию - посмотрим.

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