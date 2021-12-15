МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США

Россия разочарована решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Владислава Клюшина в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы глубоко разочарованы вынесенным федеральным ведомством юстиции Швейцарии вердиктом об удовлетворении американского запроса об экстрадиции российского гражданина в США. Вынуждены констатировать, что швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела и безосновательно отклонили встречный запрос генпрокуратуры нашей страны о выдаче, также предпочли принять вызывающие большие сомнения обвинения американской стороны, которая продолжает практиковать инициировать арест россиян в третьих странах и добиваться их выдачи в США", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Клюшину оказывается вся необходимая консульская поддержка.

Напомним, Клюшин является учредителем компании "М13", специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. Его арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Американская сторона обвиняет его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

Ранее в понедельник Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил апелляцию на вердикт об экстрадиции Клюшина в США, так как не увидел политического подтекста в деле против него.