МИД РФ назвал проявлением апартеида законопроект Украины о двойном гражданстве

Готовящийся к рассмотрению законопроект Украины о двойном гражданстве является проявлением худших практик апартеида. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет на рассмотрение Верховной рады законопроект о множественном гражданстве для представителей украинской диаспоры, в частности в США, Канаде и ЕС​​​. При этом он отмечал, что двойное гражданство нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.

"В истории 20 века есть такое понятие как апартеид. Ведь этот закон - это худшие практики сегрегации, апартеида, это же уродство. Как возможно, чтобы к этому вернулось политическое руководство европейского государства, члена ОБСЕ, страны, которая постоянно ассоциирует себя с ЕС?" - заявила Захарова, комментируя законопроект.

Она также отметила, что Россия внимательно следит за законодательными инициативами Киева и особенно за теми, которые касаются россиян.

Напомним, сейчас законодательство Украины запрещает гражданам страны иметь паспорт другого государства.