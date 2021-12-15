МИД РФ приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Москва приветствует встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая прошла ранее в Брюсселе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, встреча Алиева и Пашиняна, которые находятся в Брюсселе для участия в саммите Восточного партнерства, прошла во вторник при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Мы приветствуем продолжение прямых контактов между Азербайджаном и Арменией и, конечно, когда они проходят на высшем уровне. Встреча двух лидеров состоялась вчера вечером, информация о содержании дискуссии продолжает поступать, мы ее анализируем и рассчитываем, что итоги брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России", - сказала Захарова в ходе брифинга.

В свою очередь, Ильхам Алиев в интервью испанскому изданию El Pais заявил, что Азербайджан хочет открыть границы с Арменией. "На данный момент между Азербайджаном и Арменией существует полная договоренность об открытии железных дорог. Ранее Армения не собиралась открывать автомобильную дорогу, но мы сейчас смогли разъяснить им необходимость этого. Очевидно, что прогресс есть", - сказал он.