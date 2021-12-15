Минэкономразвития отметило замедление роста цен

Инфляция в России в годовом выражении на 13 декабря замедлилась до 8,11% с 8,28% на 6 декабря, следует из обзоров Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

По данным Росстата, с 7 по 13 декабря цены выросли на 0,06%, недельная инфляция замедлилась с 0,07% на прошлой неделе. С начала года потребительские цены увеличились на 7,64%.

Как следует из обзора Минэкономразвития, продолжилось снижение цен на туристические и регулируемые услуги (-0,9% после -0,83%) за счет услуг зарубежного туризма и непродовольственные товары (до 0,15%).

Как ранее заявлял министр финансов Антон Силуанов, инфляция в России по итогам нынешнего года составит около восьми процентов, однако к концу 2022 года она должна вернуться к целевым четырем процентам. Глава МЭР Максим Решетников отмечал, что инфляция превысит ранее озвученный МЭР прогноз в 7,4% и прогноз ЦБ в 7,4-7,9% по итогам 2021 года.