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Рубрика: Общество

Под знаком тигра

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Многолетний мировой бестселлер от Clarins, комплексная омолаживающая двойная сыворотка для лица Double Serum, в честь 2022 года выходит в специальном коллекционном издании.
Clarins Double Serum, коллекционное издание 2022 года. Clarins Double Serum, коллекционное издание 2022 года.
Clarins Double Serum, коллекционное издание 2022 года.

Согласно восточному гороскопу, наступающий с 1 февраля год пройдет под знаком Тигра, поэтому на флаконе и на упаковке изображено это животное. Все самые мощные антивозрастные растительные экстракты встретились в формуле Double Serum, чтобы максимально помочь коже.

Экологичность косметики Clarins начинается с альпийской биофермы

Секрет непревзойденной эффективности сыворотки Clarins Double Serum с момента ее запуска в 1985 году и по сегодняшний день - принцип "два в одном". Эту идею удалось реализовать благодаря инновационной двойной формуле, разработанной по принципу биомиметики (подражания природе) и объединившей в себе лучшие антивозрастные компоненты, растворимые в воде и в масле.

Очень быстро эта комплексная омолаживающая сыворотка, стимулирующая все жизненно важные функции кожи (регенерацию, насыщение кислородом, питание, увлажнение и защиту), стала незаменимым средством ухода для женщин во всем мире. Почему? Потому что в одном средстве было собрано множество полезных растительных компонентов. Изначально проблема была в том, что в силу несовместимости они не могли сосуществовать в одном средстве - пока не было придумано, как их помещать в разные флаконы, чтобы смешивать уже непосредственно перед нанесением. Так был придуман легендарный "двойной флакон" для Double Serum.

В одном средстве были собраны самые эффективные антивозрастные растительные экстракты, растворимые в воде и в масле. Двойная формула сыворотки, на две трети водная и на треть липидная, созданная по аналогии с водно-жировой пленкой кожи (именно поэтому она быстро впитывается и комфортно ощущается) открыла неограниченные возможности для выбора активных компонентов. В итоге в сыворотке Double Serum удалось добиться того, на что не способно никакое однофазное средство - обеспечить клеткам кожи оптимальную концентрацию лучших антивозрастных активных компонентов.

Эксперты Clarins изучили свойства и воздействие на кожу экстрактов сотен растений. В результате тщательного отбора были определены 18 самых эффективных растительных ингредиентов. Сыворотка Double Serum смогла объединить в себе их все, а также еще 2 растительных компонента направленного действия. В качестве основного компонента был выбран экстракт куркумы. Специалистов Clarins вдохновил содержащийся в нем турмерон - в природе эта молекула помогает растениям взаимодействовать друг с другом, улучшая межклеточную коммуникацию.

Секрет двойной формулы

Новая текстура сыворотки Double Serum сочетает питательное масло и тающий гель. Две формулы смешиваются непосредственно перед нанесением. Двойной "умный" флакон (один помещен в другой) позволил объединить растительные экстракты, растворимые в воде и растворимые в масле. Специальное колесико предоставляет варианты дозировки средства в зависимости от потребностей кожи и времени года.

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