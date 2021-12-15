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15.12.2021 21:20
Рубрика: Происшествия

Мошенники активизировали хищение средств с помощью фальшивых сайтов

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Мошенники все чаще похищают средства со счетов россиян с помощью сайтов-двойников. Лишиться денег можно как при покупке пиццы, так и при попытке заплатить за услуги ЖКХ или штраф ГИБДД. Схема максимально проста - создается сайт, который похож на реальный как наполнением, так и доменным именем. Отличия могут быть еле различимы.

Далее человек, думая, что переводит средства по назначению, в действительности, просто дарит их мошенникам. При этом поисковики нередко выдают сайт-двойник аферистов даже выше, чем сайт настоящей организации. Корреспондент "РГ" недавно увидел рекламу известной пиццерии в ленте Facebook. Предлагалось приобрести фастфуд за 50 процентов от стоимости. Сайт был внешне такой же, как у настоящей пиццерии. Вот только смутило отсутствие возможности оплатить заказ курьеру после доставки. Был единственный вариант - оплата банковской картой на сайте. Оказалось, сайт мошеннический. И многие, судя по отзывам, уже обожглись.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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В последнее время создатели сайтов-двойников кинули свои усилия на отъем средств инвесторов. Не профессиональных, а тех, кто решил, что процент по вкладу в банке его больше не устраивает и решил вложить свои средства, чтобы получить более высокий доход. Специализирующийся на противодействии мошенникам юрист Иван Соловьев рассказал "РГ", как работает эта схема. "Гражданин находит в сети Интернет объявление о дополнительном заработке с помощью инвестиций. Заинтересовавшись, человек переходит по ссылке на сайт, оформленный как популярные брокерские платформы. Впечатленный перспективами дохода и солидностью организации, а также будучи убежденным, что инвестирует деньги в ценные бумаги, перечисляет на счет, "привязанный" к его профилю, крупную сумму денежных средств. И... начинает ждать пассивного дохода", - рассказал эксперт.

Поисковики нередко выдают сайт-двойник аферистов даже выше, чем сайт настоящей организации

По прошествии определенного времени, видя, что вложение дохода не приносит, потерпевший пытается вывести свой капитал. Именно здесь его и ожидает разочарование - мошенников с его деньгами уже и след простыл. Уголовные дела возбуждаются по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Для того чтобы обезопасить себя и выявить сайт-двойник, по словам Ивана Соловьева, необходимо тщательно проверить буквенное совпадение названия сайта в адресной строке браузера (мошенники используют малозаметные изменения: точки, пробелы, тире, а также сдвоенные буквы и приписки, такие как online, egrp, egrn.). Лучше набрать название нужного сайта вручную, не полагаясь на перечень сайтов поисковика. Следует проверить, насколько сайт полон информацией, поскольку мошенники обычно используют только главную страницу. Кроме того, неплохо бы убедиться в наличии возможности оставить комментарии. И самое главное: настоящие сайты не просят отправлять смс на короткие номера и вводить свои персональные данные или личную финансовую информацию.

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