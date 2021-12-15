Мошенники в регионах довели своих жертв до кредитов и продажи недвижимости

"Хайбуллинский вестник": Мошенники уговорили жительницу Уфы взять три крупных кредита и продать квартиру.

Мошенники уговаривают жертв на непосильные кредиты и даже на продажу недвижимости. Фото: SergeyChayko / iStock

Женщина обратилась в Управление МВД России по Уфе с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера якобы сотрудник правоохранительных органов и сотрудник службы безопасности банка. Они сообщили, что со счета уфимки пытаются украсть деньги. Для защиты сбережений ей необходимо четко выполнить указания "специалистов".

Испугавшись и не уточнив информацию в самом банке, 42-летняя горожанка взяла три кредита в трех банках, а также продала свою квартиру. Вырученные средства - почти 6,5 млн рублей - она перевела на счета, указанные мошенниками.

"Алтайская правда": Девушка из Алтайского края хотела стать инвестором, но в результате отправила все свои деньги мошенникам.

В отдел МВД России "Рубцовский" обратилась 29-летняя девушка. Она заявила, что мошенники украли у нее 880 тысяч рублей.

По предварительным данным, злоумышленники вышли на рубцовчанку с помощью телефонного звонка. Девушку заинтересовали предложением бесплатного обучения инвестициям. После нескольких онлайн-занятий оказалось, что для завершения курса нужно заплатить.

Горожанка решила твердо стать инвестором и перевела еще 70 тысяч рублей, которые потребовали мошенники. Для "серьезного" обучения необходимо было также открыть брокерский счет и пополнить его на сумму 260 тысяч рублей. Но и это не все. Через несколько дней "инвестиционный консультант" порекомендовал пополнить баланс еще на 550 тысяч рублей для получения максимального дохода.

Доверчивая девушка согласилась на все условия злоумышленников, однако даже спустя несколько месяцев обещанная прибыль так и не поступила на счет.

"Санкт-Петербургские ведомости": У петербуржцев украли 12 млн рублей с помощью камеры над банкоматом.

В Санкт-Петербурге полицейские обнаружили мошенника, который снял со счетов жителей 12 млн рублей с помощью камеры над банкоматом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу, в серии хищений денежных средств с банковских счетов в крупном размере подозревается 27-летний житель Новосибирска. Его задержали.

По версии следствия, злоумышленник незаметно установил на потолке в одном из петербургских ТЦ скрытую камеру. Она записывала клавиатуру банкомата, стоящего в помещении, снимала вводимые людьми пин-коды и передавала их по мобильной связи в интернет.

А в сам банкомат было встроено скимминговое устройство для считывания данных с пластиковых карт. Вся полученная информация позволяла изготавливать дубликаты карт и снимать деньги со счетов.

Так, в течение двух месяцев потерпевшими стали более 100 граждан. С их счетов украли более 12 миллионов рублей. Похищенные средства переводились на подконтрольные счета, а затем конвертировались в криптовалюту.

По материалам СМИ-партнеров "Российской газеты"