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15.12.2021 10:59
Рубрика: Происшествия

Московский блогер ездил по торговому центру без прав

Текст: Сергей Бабкин

Известный автоблогер Михаил Литвин, заехавший в галерею подмосковного ТЦ "Вегас Кунцево" на машине, ездил без прав.

Фото: ntv.ru
Подмосковными треш-блогерами заинтересовалась полиция

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, герой скандального видео был лишен прав на четыре месяца еще в мае. При этом он сдал водительскую карточку только в августе. За получением нового удостоверения до сих пор не обратился и экзамены не проходил.

В связи с этим прокуратура Москвы проверит, как контролирующие органы следили за исполнением решения суда. И как лишенный прав мужчина мог безнаказанно ездить за рулем.

Ранее проверку по факту езды на машине по ТЦ начала прокуратура Московской области.

Происшествия Правосудие Следствие

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