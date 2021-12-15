Московский блогер ездил по торговому центру без прав

Известный автоблогер Михаил Литвин, заехавший в галерею подмосковного ТЦ "Вегас Кунцево" на машине, ездил без прав.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, герой скандального видео был лишен прав на четыре месяца еще в мае. При этом он сдал водительскую карточку только в августе. За получением нового удостоверения до сих пор не обратился и экзамены не проходил.

В связи с этим прокуратура Москвы проверит, как контролирующие органы следили за исполнением решения суда. И как лишенный прав мужчина мог безнаказанно ездить за рулем.

Ранее проверку по факту езды на машине по ТЦ начала прокуратура Московской области.