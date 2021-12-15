На что похож цирк на Цветном бульваре изнутри

Мы с Максимом Никулиным идем по закулисью цирка, только что выпустившего новогоднюю программу "Лабиринт".

Фото: Сергей Куксин

В двух шагах от манежа, у гардеробной, где балетные танцоры цирка превращаются в героев сказки по мотивам Кэрролла, Максим Юрьевич останавливается. Ему слово.

Костюмерная

Эти огромные шахматные доски с фигурами надевают на себя танцовщицы. Их номер напоминает зрителю, что сюжет "Алисы в Зазеркалье" строится по мотивам шахматной игры. Вот шляпа с чайником на полях - это уже из гардероба Шляпника, дальше накидка Королевы... Почему это все рядом с ареной? Чтоб не бегать на второй этаж переодеваться перед следующим выходом.

Репетиционный манеж

Сейчас тут отрабатывают номер, как его называют во всем мире, "Русская палка" - это когда акробата подкидывают вверх на упругой доске, тот делает в воздухе кульбит - и должен приземлиться обратно на доску. Так, хорошо пошла... Молодец! Немного не попала, но на то ей и лонжа. В цирке принято хвалить, даже если получилось не все. Или говорить - "уже лучше".

Бенгальские тигры

Заирушка, иди сюда, дорогой... Заир - бенгальский белый тигр, родился в Танзании. Но в принципе это искусственно выведенная порода, они часто не знают, как жить в природе. Им и мясо приносят уже разделанное, без костей. Мы ему недавно курочку живую посадили в клетку, так она села в один угол, а тигр - в другой: он не знал, что с ней делать.

Самоеды Джек и Терри тоже участвуют в новогодней программе. Фото: Сергей Куксин

Оркестр

Мы на сцене над манежем, а оркестр вон, еще выше.

У каждого музыканта, видите, ниже пюпитра с нотами стоит такой... специальный экран-пульт, на котором отображен каждый инструмент оркестра. Трубач нажимает, допустим, на себя, барабаны, бас-гитару - и на их звук в наушниках и ориентируется, исполняя свою партию.

Художники по свету

У каждого номера программы своя световая и цветовая партитура. В этой комнате с видом на манеж наши мастера каждый номер оформляют, а потом, когда программа сформирована в нужном порядке, делают цветовые соединения, переходы между номерами.

Сейчас в работе клоунское антре - и вот художники высвечивают участки зала, чтобы артист видел реакцию публики и знал, с кем можно работать.