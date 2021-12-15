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Рубрика: Экономика

На Новый год по России запустят более 500 дополнительных поездов

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Новогодние праздники - хороший повод навестить родных, съездить в гости к друзьям или поехать на отдых. Чтобы отправиться в путешествие можно было в любой момент и билеты были доступны к новогодним и рождественским каникулам, по России пойдут более 500 дополнительных поездов.
Дополнительные составы будут ходить с 24 декабря по 9 января. Фото: instagram.com / republicofkarelia Дополнительные составы будут ходить с 24 декабря по 9 января. Фото: instagram.com / republicofkarelia
Дополнительные составы будут ходить с 24 декабря по 9 января. Фото: instagram.com / republicofkarelia

Составы выйдут на линии с 24 декабря и будут ходить по 9 января, рассказали в компании "Российские железные дороги" (РЖД). Это поможет удовлетворить возрастающий на праздники спрос. Усилят самые востребованные маршруты. Они, как правило, связывают Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры. Как прогнозируют в РЖД, пик поездок на поездах придется на 29 и 30 декабря 2021 года, а также на 8 и 9 января 2022 года.

Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
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Москва и Подмосковье, по данным представителей туриндустрии, войдут в топ-10 самых популярных направлений на Новый год и Рождество. Другие путешественники едут в подмосковные санатории, базы отдыха. Кроме того, Москва - важный пункт пересадки. Потому больше всего дополнительных поездов пустят между столицей и другими городами страны. Например, поезда пойдут в Мурманск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Архангельск. В Новый год пользуется популярностью Сочи. На этом направлении из Москвы также пустят дополнительные поезда.

Усилят транспортное сообщение по железной дороге также между столицей и Белгородом, Пензой, Саранском, Чебоксарами, Тольятти, Смоленском, Ижевском, Йошкар-Олой, Кировом, Котласом, Астраханью, Самарой, Орском и другими городами.

Дополнительные поезда пойдут также между Москвой и Санкт-Петербургом. Петербург - сам по себе один из самых притягательных для туристов городов. Но и вокруг Северной столицы расположено немало привлекательных туристических центров. К ним из Санкт-Петербурга пойдут дополнительные поезда. Это маршруты в Сортавалу и в горный парк "Рускеала", в Мурманск, в Архангельск. Поездки в Новый год в северные города также популярны у туристов. В РЖД запустят специальные туристические поезда. В число самых популярных маршрутов на Новый год входит вотчина Деда Мороза - Великий Устюг. Сюда из Москвы будет курсировать "Мороз-Экспресс".

Больше всего поездов пустят между Москвой и другими городами

Больше возможностей в новогодние каникулы появится и для путешествий по железной дороге между регионами. Прежде всего дополнительные поезда пустят на курорты. Например, поезда будут курсировать между Ростовом-на-Дону и Сочи, Нижним Новгородом, Казанью и Кисловодском.

Фото: Артур Лебедев/ ТАСС
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На южных направлениях запустят отдельные туристические поезда. Например, для любителей горнолыжного спорта назначена "Лыжная стрела" из Ростова-на-Дону в горный кластер Сочи до станции Роза Хутор. В поезде можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника.

Поедут в каникулы в путешествия по стране и школьники. Для детских организованных групп будут курсировать отдельные поезда. Например, в путешествие в гости к Деду Морозу детей повезут составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска.

Билеты на дополнительные поезда можно будет приобрести на сайте РЖД или в кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

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