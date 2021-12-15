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15.12.2021 15:49
Рубрика: В мире

На Украине продлили адаптивный карантин до конца марта 2022 года

Текст: Диана Ковалева

Власти Украины продлили адаптивный карантин из-за ситуации с коронавирусом до 31 марта 2022 года. Об этом сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года​​​. Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей. Все правила по доступу к публичным местам с ковид-сертификатами, ношение масок и дистанция остаются в силе", - написал Шмыгаль в Telegram.

Он также отметил, что сегодня прививку от коронавируса сделали более 40 процентов взрослых жителей Украины. Однако соблюдать карантинные ограничения придется, пока уровень вакцинации в стране не достигнет 70 процентов взрослого населения.

Модель так называемого "адаптивного карантина" предусматривает введение карантинных мер в отдельных регионах и создании четырех зон эпидемиологической опасности: "зеленой", "желтой", "оранжевой" и "красной". Сертификаты о вакцинации делятся на "желтые" - с информацией о первой прививке, и "зеленые" - с информацией о второй.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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