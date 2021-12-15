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Рубрика: Общество

На западе Дании обнаружена золотая серьга XI века с "древом жизни"

Текст: Николай Грищенко
Фото: The National Museum of Denmark Фото: The National Museum of Denmark
Фото: The National Museum of Denmark

В Западной Ютландии найдена редкая золотая серьга эпохи викингов. Ученые датируют найденный артефакт XI веком.

Фото: iStock
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Как сообщает Национальный музей Дании, ювелирное изделие обнаружил с помощью металлоискателя 54-летний археолог-любитель Франс Вестергор. Серьга состоит из золотой пластины в форме полумесяца, вставленной в рамку из золотых нитей. В центральной ее части изображены две стилизованные птицы рядом с деревом или растением, символизирующим древо жизни.

Пластина покрыта эмалью, которая создается по специальной технологии, в ходе которой дробят и измельчают стекло, а затем субстанцию расплавляют вместе с металлом, чтобы эмаль стала непрозрачной.

"Это совершенно уникальная находка. Известно всего 10-12 других изделий и их никогда раньше не находили их в Скандинавии", - считает сотрудник музея Питер Пенц.

Данный вид сережек встречается в Египте и Сирии, входивших в ранее состав Византийской империи, а также на территории Киевской Руси.

В похожем стиле выполнены кресты датской королевы Дагмары Богемской, которая умерла в 1212 году. Византийскую серьгу обнаружили в местности, рядом с которой нет известных археологам поселений викингов. Ученый предполагает, что найденная серьга принадлежала предводителю отряда нормандских наемников, состоящих на службе у византийского императора.

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