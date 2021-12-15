Не пытайтесь создать в Instagram страницу с таким названием

Администрация Instagram заблокировала учетную запись художницы из Австралии Теа-Май Бауманн, которую та завела более десяти лет назад. Аккаунт назывался @metaverse, или "метавселенная".

Блокировка произошла вскоре после того, как компания Facebook сменила название на Meta и объявила о планах по созданию собственной метавселенной - виртуального мира, который должен стать прообразом интернета будущего.

Второго ноября Теа-Май Бауманн при попытке открыть свою страницу в Instagram получила сообщение: "Ваша учетная запись заблокирована за то, что вы выдаете себя за кого-то другого". После этого на протяжении нескольких недель она общалась со службой поддержки, чтобы подтвердить свою личность, но безуспешно.

Созданная Бауманн компания носит название Metaverse Makeovers и разрабатывает модные хайтек-аксессуары.

Позднее в Instagram признали ошибку и восстановили учетную запись художницы, принеся извинения. В компании назвали произошедшее результатом ошибки, пишет The Guradian.