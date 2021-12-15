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15.12.2021 19:18
Рубрика: В мире

Новая Зеландия планирует к 2025 году отказ от курения

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Правительство Новой Зеландии опубликовало на своем сайте план по постепенному отказу от курения по всей стране к 2025 году. Если в будущем году власти примут соответствующий закон, то любой, кто родился после 2008 года, не сможет покупать табачные изделия. Кроме того, купить такую продукцию можно будет только в некоторых специализированных магазинах (сейчас около восьми тысяч магазинов продают сигареты и табак, а после реформы их останется порядка 500 на всю страну).
Власти Новой Зеландии готовят радикальные запреты для будущих "курильщиков". Фото: AP

Табачные изделия с высоким содержанием никотина и вовсе окажутся запрещены к продаже. Замминистра здравоохранения Айша Верралл представила этот план в парламенте. Как сказано в документе, задача - "сократить доступность, привыкание и привлекательность" курения табака. Также Верралл отметила: "Мы хотим быть уверены, что молодые люди никогда не начнут курить".

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Эксперты и врачи уже назвали планы правительства "самыми передовыми в мире" и выразили надежду, что подобные шаги "снизят зависимость молодежи от никотина". В настоящее время в Новой Зеландии курят около 13 процентов населения (в 1983 году было 34 процента). Власти запланировали сократить к 2025 году число курящих до 5 процентов от численности населения. При этом не все в Новой Зеландии согласны с правительственной инициативой. Как пишет местное новостное издание Stuff, ограничения могут стимулировать появление черного рынка табачных изделий и связанных с этим преступных группировок, а также потребуют увеличения числа таможенников, чтобы пресекать ввоз сигарет в страну.

Как вам это?

Алексей Куринный, зампред комитета Госдумы по охране здоровья:

Быстро реализовать эту концепцию точно не получится - ни в Новой Зеландии, ни у нас. Такой запрет в настоящее время неосуществим. Но стремиться к этому надо. Может быть, такие ограничения вводить не в отношении тех, кому 14 лет, а кому - год-два. И в перспективе - через 15-16 лет - мы можем прийти к ситуации, когда табакокурение окажется вне закона.

В целом же постепенное искоренение этой вредной привычки должно происходить. Ведь, если мы говорим о вреде табака, это огромные и государственные, и человеческие потери. Среди таких медленных мер - постепенное увеличение стоимости, снижение доступности табака, перекрытие его нелегальной доставки в РФ. Одновременно - мощная пропагандистская кампания. Это государственная политика, рассчитанная на многие годы. И когда такая политика приведет к тому, что процент курильщиков будет незначительным, тогда, я считаю, и будет иметь смысл вводить такие радикальные меры, как предлагают в Новой Зеландии.

Подготовила Татьяна Замахина

В мире Океания Новая Зеландия Борьба с курением

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