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Рубрика: Общество

Самые желанные

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
За несколько лет успешного существования ювелирный бренд Mercury обзавелся не только кругом постоянных клиентов, но и списком самых желанных украшений из своего ассортимента.
Бриллиантовые кулоны в виде букв на цепочке из белого золота, Mercury. Бриллиантовые кулоны в виде букв на цепочке из белого золота, Mercury.
Бриллиантовые кулоны в виде букв на цепочке из белого золота, Mercury.

Наиболее актуальными оказались кольца с крупными бриллиантами или рубинами, коллекционные экземпляры с камнями, выдающимися во всех смыслах, кольца для предложения руки и сердца, а также украшения "для принцесс" - для юных девушек, чей вкус к драгоценностям только воспитывается.
Mercury и Анна Меликян сняли кино-фантазию о женщинах и драгоценностях

Именной подарок - новая тенденция ювелирной моды Mercury: бриллиантовые кулоны в виде букв на цепочке из белого золота. Первая буква имени любимой, выложенная бриллиантами, - это очень романтично

Юным девушкам подойдут украшения с цветочными мотивами коллекции Mercury Flower, особенно в варианте с нежно-розовым опалом. Жемчуг - один из главных составляющих коллекции - традиционно считается первым из драгоценных материалов, с которыми стоить познакомить "девочку из хорошей семьи".

Конечно, в каждой семье свои принципы относительно уместности драгоценных подарков. Но маленькие девочки никогда не равнодушны к блестящим украшениям. Крупные камни в этом возрасте противопоказаны, но маленькие - и миленькие - кольца и серьги с сердечками, ключиками, бабочками и прочими "секретиками" только способствуют воспитанию хорошего вкуса.

Работая в основном для женщин, марка Mercury не забывает и о тех, благодаря кому у женщин появляются подарки. Для мужчин компания разработала целую коллекцию запонок - от классических до ироничных, обыгрывающих тему черной икры с белым батоном.

Современная тиара уместна на голове не только королевской особы: ее вполне можно представить как украшение для театра, концерта или вечеринки, особенно в сочетании с лаконичной прической и платьем без лишних деталей.

Существуют по-настоящему уникальные вещи, которые являются инвестицией, - как, например, это удивительное кольцо из белого золота с бриллиантами и огромным овальным сапфиром весом в 39,27 карат. Эту тонкую ювелирную работу можно бесконечно рассматривать со всех сторон. Достойный экземпляр для серьезной коллекции.

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