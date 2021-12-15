Наиболее актуальными оказались кольца с крупными бриллиантами или рубинами, коллекционные экземпляры с камнями, выдающимися во всех смыслах, кольца для предложения руки и сердца, а также украшения "для принцесс" - для юных девушек, чей вкус к драгоценностям только воспитывается.
Именной подарок - новая тенденция ювелирной моды Mercury: бриллиантовые кулоны в виде букв на цепочке из белого золота. Первая буква имени любимой, выложенная бриллиантами, - это очень романтично
Юным девушкам подойдут украшения с цветочными мотивами коллекции Mercury Flower, особенно в варианте с нежно-розовым опалом. Жемчуг - один из главных составляющих коллекции - традиционно считается первым из драгоценных материалов, с которыми стоить познакомить "девочку из хорошей семьи".
Конечно, в каждой семье свои принципы относительно уместности драгоценных подарков. Но маленькие девочки никогда не равнодушны к блестящим украшениям. Крупные камни в этом возрасте противопоказаны, но маленькие - и миленькие - кольца и серьги с сердечками, ключиками, бабочками и прочими "секретиками" только способствуют воспитанию хорошего вкуса.
Работая в основном для женщин, марка Mercury не забывает и о тех, благодаря кому у женщин появляются подарки. Для мужчин компания разработала целую коллекцию запонок - от классических до ироничных, обыгрывающих тему черной икры с белым батоном.
Современная тиара уместна на голове не только королевской особы: ее вполне можно представить как украшение для театра, концерта или вечеринки, особенно в сочетании с лаконичной прической и платьем без лишних деталей.
Существуют по-настоящему уникальные вещи, которые являются инвестицией, - как, например, это удивительное кольцо из белого золота с бриллиантами и огромным овальным сапфиром весом в 39,27 карат. Эту тонкую ювелирную работу можно бесконечно рассматривать со всех сторон. Достойный экземпляр для серьезной коллекции.