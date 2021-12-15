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Рубрика: Общество

Нутрициолог рассказала о противовирусных свойствах хрена

Текст: Михаил Русин

Хрен обладает антимикробными и противовирусными свойствами. Однако в некоторых случаях от его употребления следует воздержаться.

Фото: iStock
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Нутрициолог Виктория Лазарева назвала хрен уникальным растением. Она рассказала РИА Новости, что в этом продукте содержатся витамины С, Е, РР и витамины группы В, а также микроэлементы, аминокислоты и клетчатка. Примечательно, что даже лимон и шиповник уступают хрену по содержанию аскорбиновой кислоты.

"Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. Этот ценный корнеплод можно и нужно включать в свой рацион людям, не имеющим противопоказаний", - отметила Лазарева.

Однако хрен не стоит есть людям с острой стадией заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этим продуктом не нужно злоупотреблять беременным женщинам, а также его употребление лучше ограничить в период грудного вскармливания.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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