Нутрициолог рассказала о противовирусных свойствах хрена

Хрен обладает антимикробными и противовирусными свойствами. Однако в некоторых случаях от его употребления следует воздержаться.

Нутрициолог Виктория Лазарева назвала хрен уникальным растением. Она рассказала РИА Новости, что в этом продукте содержатся витамины С, Е, РР и витамины группы В, а также микроэлементы, аминокислоты и клетчатка. Примечательно, что даже лимон и шиповник уступают хрену по содержанию аскорбиновой кислоты.

"Остроту этому продукту придают горчичные масла, которые обладают антимикробным и противовирусным действиями. Этот ценный корнеплод можно и нужно включать в свой рацион людям, не имеющим противопоказаний", - отметила Лазарева.

Однако хрен не стоит есть людям с острой стадией заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этим продуктом не нужно злоупотреблять беременным женщинам, а также его употребление лучше ограничить в период грудного вскармливания.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.