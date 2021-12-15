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15.12.2021 18:58
Рубрика: В мире

Нынешний глава НАТО мечтает продолжить карьеру в сфере финансов

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора норвежец Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2022 года, планирует продолжить карьеру в финансовой сфере. Как сообщает министерство финансов Норвегии, Столтенберг, который руководит альянсом с октября 2014 года, направил свое резюме на соискание должности главы норвежского центробанка. Мир денег для натовского генсека не в новинку - с 1996 по 1997 год он был министром финансов Норвегии, а затем дважды занимал пост премьера страны. Да и базовое образование у него профильное - Столтенберг окончил факультет экономики Университета Осло.
Йенс Столтенберг рассчитывает вернуться из Брюсселя в привычный ему мир норвежских финансов. Фото: EPA Йенс Столтенберг рассчитывает вернуться из Брюсселя в привычный ему мир норвежских финансов. Фото: EPA
Йенс Столтенберг рассчитывает вернуться из Брюсселя в привычный ему мир норвежских финансов. Фото: EPA

Кроме Йенса, который заявил норвежской прессе, "что очень бы хотел получить эту работу", на пост главы ЦБ претендуют еще 22 кандидата. Среди них, кстати, фигурируют три студента и кондитер. Главным же конкурентом Столтенберга станет нынешняя заместитель главы банка Ида Вольден Бахе.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ

Столтенберг не первый глава НАТО, решивший заняться финансами после руководства крупнейшим мировым военным блоком. Его предшественник датчанин Андерс Фог Расмуссен, руливший альянсом с 2009 по 2014 год, сменил брюссельские кабинеты на должность советника в банке Goldman Sachs. А вот другой натовский руководитель голландец Яап де Хооп Схеффер, возглавлявший НАТО до 2009 года, занялся преподавательской деятельностью, став профессором старейшего в Нидерландах Лейденского университета. Параллельно он занимал посты в руководстве авиакомпании Air France - KLM. Кто займет место Столтенберга на посту главы НАТО, говорить еще рано. Европейское издание Politico.eu склоняется к тому, что следующим генсеком альянса впервые за 72 года его истории станет женщина. В число претендентов инсайдеры включают бывших президентов Хорватии, Литвы и Эстонии. Считается, что назначение представителя кого-либо из "младоевропейцев" якобы подаст ясный сигнал Москве, которую альянс не намерен вычеркивать из списка своих главных угроз. Среди других имен называют бывшего английского премьера Терезу Мэй, а также возглавлявшую европейскую дипломатию итальянку Федерику Могерини.

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