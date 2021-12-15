Нынешний глава НАТО мечтает продолжить карьеру в сфере финансов

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора норвежец Йенс Столтенберг, чьи полномочия истекают в сентябре 2022 года, планирует продолжить карьеру в финансовой сфере. Как сообщает министерство финансов Норвегии, Столтенберг, который руководит альянсом с октября 2014 года, направил свое резюме на соискание должности главы норвежского центробанка. Мир денег для натовского генсека не в новинку - с 1996 по 1997 год он был министром финансов Норвегии, а затем дважды занимал пост премьера страны. Да и базовое образование у него профильное - Столтенберг окончил факультет экономики Университета Осло.

Кроме Йенса, который заявил норвежской прессе, "что очень бы хотел получить эту работу", на пост главы ЦБ претендуют еще 22 кандидата. Среди них, кстати, фигурируют три студента и кондитер. Главным же конкурентом Столтенберга станет нынешняя заместитель главы банка Ида Вольден Бахе.

Столтенберг не первый глава НАТО, решивший заняться финансами после руководства крупнейшим мировым военным блоком. Его предшественник датчанин Андерс Фог Расмуссен, руливший альянсом с 2009 по 2014 год, сменил брюссельские кабинеты на должность советника в банке Goldman Sachs. А вот другой натовский руководитель голландец Яап де Хооп Схеффер, возглавлявший НАТО до 2009 года, занялся преподавательской деятельностью, став профессором старейшего в Нидерландах Лейденского университета. Параллельно он занимал посты в руководстве авиакомпании Air France - KLM. Кто займет место Столтенберга на посту главы НАТО, говорить еще рано. Европейское издание Politico.eu склоняется к тому, что следующим генсеком альянса впервые за 72 года его истории станет женщина. В число претендентов инсайдеры включают бывших президентов Хорватии, Литвы и Эстонии. Считается, что назначение представителя кого-либо из "младоевропейцев" якобы подаст ясный сигнал Москве, которую альянс не намерен вычеркивать из списка своих главных угроз. Среди других имен называют бывшего английского премьера Терезу Мэй, а также возглавлявшую европейскую дипломатию итальянку Федерику Могерини.