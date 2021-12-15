"Ныряющий" циклон принесет 20-градусные морозы в центр России

В ближайшие дни погоду будет определять атлантический циклон, который принесет сильные снегопады в Ленинградскую и Архангельскую области, на юг Карелии. 16 декабря мокрый снег пройдет и в Московской области. Температура при этом будет колебаться в районе нуля градусов , рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Потеплеет до плюс 2-3 градусов и в Поволжье. Там тоже ожидаются осадки.

Подмораживать в центре европейской территории начнет с 18 декабря - в течение суток ожидается минус 1-6 градусов. В ночь на воскресенье до минус 9 градусов, а затем снова оттепель до нуля градусов. Пройдет снег. Причина таких резких колебаний температуры - встреча антициклона с холодным циклоном с Кольского полуострова. И за ним распространится холодный воздух. В понедельник днём в столичном регионе уже минус 6-11 градусов. "Дальше, по мере перемещения этого циклона, который мы называем "ныряющий", потому что он быстро движется, будет затягиваться ещё более холодный воздух. И 21 декабря ночью температура понизится до минус 16-21 градуса, а днём будет в пределах минус 12-17 градусов. Далее рассматриваются разные погодные сценарии. Но многие синоптики склоняются к мнению, что мороз усилится",- рассказала Людмила Паршина.

Быстро ли сменится такое серьезное похолодание очередной оттепелью пока, по словам синоптика, предсказать сложно.

40-градусные морозы в ближайшие дни придут на север Сибири. А днём там ниже минус 30. Это ниже климатической нормы даже для северных территорий. А на юге и юго-востоке Якутии по ночам уже за минус 50 градусов. Зато к концу недели потеплеет в густонаселённых регионах Западной Сибири. Там оттепель до плюс 2 градусов.