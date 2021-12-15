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15.12.2021 12:00
Рубрика: Общество

Объявлены шорт-листы номинаций "Зеленой премии"

Текст: Алексей Дуэль
Фото: Российский экологический оператор Фото: Российский экологический оператор
Фото: Российский экологический оператор

Среди тысячи проектов, заявленных на соискание "Зеленой премии", отобраны лучшие, которые будут соревноваться за основные награды. Об этом сообщила пресс-служба учредителя "Зеленой премии", ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Известные спортсмены и телеведущие вошли в жюри "Зеленой премии"

"Наиболее массовыми стали категории "Общественные организации/волонтеры" и "Образование", - отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. - Также компетентное жюри оценивало заявки в категориях "Культура", "Бренды" и "Медиапроекты". Теперь экспертам предстоит непростой выбор. Многие из проектов достойны победы и большого внимания. Однако нужно выбрать лучших из лучших".

Церемония награждения победителей состоится 22 декабря.

В номинации "Культура" в финале оказалось 15 претендентов, среди которых выставки и отдельные произведения искусства, сделанные из отходов, а также кинофильмы и коллекции модной одежды. В "Образовании" остались проекты и младших школьников, и студентов, и тех, кто занимается экологическим просвещением взрослых.

В номинации "Общественные организации в конкурсе остались волонтерские проекты, просветительские акции и мероприятия, субботники. Среди "Медиа" на награды по-прежнему претендуют и полноценные средства массовой информации, и Telegram-каналы, и подкасты, и экологические приложения.

Среди "Брендов" в шорт-листе оказались компании, подготовившие наиболее удачные программы устойчивого развития, внедрившие технологии экономики замкнутого цикла в свои бизнес-процессы или наладившие сбор и переработку отработанных батареек.

Окончательный выбор предстоит сделать членам жюри "Зеленой премии" - легендарному зоологу и телеведущему Николаю Дроздову, послу доброй воли ООН Вячеславу Фетисову, олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Маргарите Мамун и активно пропагандирующей экопривычки телеведущей Ирене Понарошку. Посмотреть списки вошедших в шорт-листы претендентов на победу в "Зеленой премии" и познакомиться с их проектами можно на специальном сайте.

Общество Экология

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