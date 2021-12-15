Обзор realme GT Neo2: Китайцы наступают

Realme - один из самых активных игроков сейчас на российском (и не только) мобильном рынке. Согласно подсчетам аналитического агентства IDC, компания занимает уверенное четвертое место по доле на рынке в штучном выражении, уступая лишь Samsung, Xiaomi и Apple.

В чем причина такой популярности китайской компании? Все очень просто, успех realme связан с тем, что они предлагают потребителям практически идеальное соотношение цена/качество, что, несомненно, сказывается на народной любви к данному бренду. На тесте у "РГ" побывал realme GT Neo2 - "предфлагман" компании стоимостью 44 990 рублей.

Первое, на что хочется обратить внимание - это богатая комплектация смартфона. Есть даже блок питания, и не абы какой, а на целых 65 Вт. Кроме блока питания в нее входят провод USB Type C и приятный комплектный чехол, который можно прямо сразу надеть на смартфон.

Дизайн смартфона похож на другие аппараты серии GT. На правой боковой грани находится кнопка включения/блокировки, на левой раздельные клавиши регулировки громкости. Внизу динамик, порт USB-C и слот для двух nano-SIM. Еще один динамик располагается сверху. Грани аппарата пластиковые, как и задняя крышка. Слева вверху выступ с камерами - основной модуль на 64 мегапикселя, ультраширокоугольный на 8 и 2 мегапиксильный объектив для макросъемки. Экран смартфона покрыт стеклом Corning Gorilla Glass пятого поколения.

В realme GT Neo2 установлен Super AMOLED дисплей диагональю 6,62 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления в 120 Гц. Радует, что экран в 120 Гц постепенно приходит в аппараты стоимостью ниже 50 тысяч рублей, это значит, что через несколько лет мы сможем увидеть такие дисплеи и в бюджетных устройствах стоимостью ниже 20 тысяч рублей.

Поддерживается режим Always on Display: все уведомления от мессенджеров сразу видны на экране смартфона. К цветопередаче никаких вопросов нет - все цвета отображаются ровно так, как они видны на самом деле. Кроме того, сам экран дополнительно защищен пленкой, которую, при желании, можно снять. Дисплей очень яркий - его отлично видно даже на солнце. Встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев работает довольно шустро.

Как уже упоминалось выше, в аппарате установлена тройная камера - это широкоугольный модуль на 64 Мп, ультраширокоугольный модуль на 8 Мп с диафрагмой и модуль для макросъемки на 2 Мп f/2.4. Аппарат снимает видео вплоть до разрешения 4К с частотой 60 кадров в секунду. К качеству фото и видео нет никаких претензий - примеры снимков можно посмотреть в галерее на сайте.

С производительностью у смартфона нет никаких проблем. Конечно, Snapdragon 870 это не флагманский Snapdragon 888, но с поставленными задачами он справляется на ура. Хотите играть в тяжелые игры вроде World of Tanks - пожалуйста. В популярном тесте Geekbench 5 аппарат набирает 3185 попугаев. Это очень хороший результат.

С автономностью у GT Neo2 также полный порядок. Аппарат с легкостью живет больше суток, а зарядить его можно на 100% всего за 30 с небольшим минут.

Что касается коммуникационных возможностей, то они здесь следующие - поддерживаются сети пятого поколения, есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Присутствует NFC.

Realme GT Neo2 - хороший аппарат с почти флагманскими возможностями. У него богатая комплектация, шустрый процессор, долго держит заряд батареи. Большинству пользователей такой функциональности хватит надолго.