Онлайн-кинотеатры поставили цель выпускать по несколько сериалов в неделю

Каждую неделю в прокат выходит ряд фильмов - число их может доходить до 15. Теперь каждую неделю выходит и по несколько сериалов, просмотр которых - дело не одного-двух часов.

Что говорить, если онлайн-кинотеатр Kion недавно озвучил, что создал уже 21 оригинальный сериал. А на недавней презентации онлайн-платформы Оkko было озвучено, что в ближайший год она выпустит 15 оригинальных сериалов, это не считая документальных проектов и мультсериалов. А ранее "Кинопоиск" заявлял, что стремился выпускать по новому сериалу раз в две недели.

Вот и за последнюю неделю в Сети вышли сразу четыре российских сериала. Все - крупные проекты. "Ваша честь", о которой мы пишем рядом, - только лишь один из них.

На "Кинопоиске" появился второй сезон сериала "Последний министр". Премьера этого сезона состоялась в сентябре на "Кинотавре". Зрителям полюбился непутевый министр в исполнении Яна Цапника, за которого все задачи решает хитроумная первый зам - Ольга Сутулова.

На Start вышел сериал "КрисТина", который словно создан для того, чтобы продемонстрировать в полной мере амплитуду талантов Юлии Хлыниной. Актриса играет двух героинь одновременно. Одна из них - Крис, продавщица зоомагазина, мечтающая стать ветеринаром. Другая - очень уверенная в себе Тина, которой метания и идеалы Крис непонятны.

Каждую неделю в Сети выходят три-четыре сериала

Еще один сериал - он на платформе MEGOGO - называется "Последний аксель" и посвящен фигурному катанию. Главная героиня Катя приезжает в Москву с целью попасть в команду известного своей жесткостью тренера и выступить на чемпионате мира. Победа может принести Кате деньги, которые ей очень нужны.