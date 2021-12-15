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15.12.2021 12:54
Рубрика: Культура

Онлайн-кинотеатры поставили цель выпускать по несколько сериалов в неделю

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Каждую неделю в прокат выходит ряд фильмов - число их может доходить до 15. Теперь каждую неделю выходит и по несколько сериалов, просмотр которых - дело не одного-двух часов.

Что говорить, если онлайн-кинотеатр Kion недавно озвучил, что создал уже 21 оригинальный сериал. А на недавней презентации онлайн-платформы Оkko было озвучено, что в ближайший год она выпустит 15 оригинальных сериалов, это не считая документальных проектов и мультсериалов. А ранее "Кинопоиск" заявлял, что стремился выпускать по новому сериалу раз в две недели.

Фото: more.tv
Меньшиков сыграл судью-преступника в российской версии сериала "Ваша честь"

Вот и за последнюю неделю в Сети вышли сразу четыре российских сериала. Все - крупные проекты. "Ваша честь", о которой мы пишем рядом, - только лишь один из них.

На "Кинопоиске" появился второй сезон сериала "Последний министр". Премьера этого сезона состоялась в сентябре на "Кинотавре". Зрителям полюбился непутевый министр в исполнении Яна Цапника, за которого все задачи решает хитроумная первый зам - Ольга Сутулова.

На Start вышел сериал "КрисТина", который словно создан для того, чтобы продемонстрировать в полной мере амплитуду талантов Юлии Хлыниной. Актриса играет двух героинь одновременно. Одна из них - Крис, продавщица зоомагазина, мечтающая стать ветеринаром. Другая - очень уверенная в себе Тина, которой метания и идеалы Крис непонятны.

Каждую неделю в Сети выходят три-четыре сериала

Еще один сериал - он на платформе MEGOGO - называется "Последний аксель" и посвящен фигурному катанию. Главная героиня Катя приезжает в Москву с целью попасть в команду известного своей жесткостью тренера и выступить на чемпионате мира. Победа может принести Кате деньги, которые ей очень нужны.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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