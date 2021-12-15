ООН призывает США ослабить санкции против Ирана в рамках СВПД

Снять или заморозить санкции в отношении Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе на торговлю нефтью. С таким предложением обратилась к США Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства.

"Вместе с генеральным секретарем я обращаюсь к Соединенным Штатам с призывом снять или заморозить санкции в соответствии с СВПД и продлить действие исключений из санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном", - передает ТАСС заявление Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН.

В частности, она предложила Вашингтону продлить срок действия исключений на работу иранских объектов в Бушере, Фордо и Араке.