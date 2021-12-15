Oppo представила свой первый раскладной смартфон Find N

Компания Oppo представила новинку - свою первую "раскладушку" Find N.

Смартфон реализован в форм-факторе "книжка", напоминая уже существующие решения на рынке. При этом инженеры и дизайнеры Oppo использовали соотношение сторон обычного смартфона в сложенном виде (18:9), что сделало новинку более эргономичной. Что касается внутреннего дисплея, то это практически квадрат - соотношение сторон 8,4:9, диагональ - 7,1 дюйма.

Фото: Владимир Болотин

В Find N используется собственная разработка компании - гибкий дисплей Serene, состоящий из 12 слоев, а также ультратонкое стекло Flexion UTG. Кроме того, шарнир в сечении представляет собой каплю - это позволило избавиться от зазора между двумя половинками дисплея в сложенном виде, а в разложенном - практически убрать "складку".

Несмотря на то, что вместе со смартфоном Oppo представила свой первый мобильный процессор, Find N построен на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Оснащаться устройство будет 8/12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб встроенной, емкость аккумулятора составит 4500 мАч (с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки).

Фото: Владимир Болотин

Что касается камер: две селфи-камеры по 32 Мп (расположены на внутреннем и внешнем экранах) и тройная основная - основной модуль 50 Мп, ультраширокий объектив 16 Мп, телеобъектив 13 Мп.

Oppo Find N будет представлен в трех цветах - белом, черном и фиолетовом. Пока не известно, как быстро смартфон окажется в России и сколько он будет стоить.