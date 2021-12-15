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15.12.2021 16:35
Рубрика: Общество

Опрос: 60 процентов младшеклассников используют в учебе гаджеты

Текст: Мария Набиркина
Что мотивирует детей учиться? Какой предмет они любят больше других? Как гаджеты могут помочь в образовании? По результатам опроса родителей учеников младших классов, который провели эксперты "Яндекс.Учебника", в тройку самых любимых у ребят предметов вошли ИЗО и физкультура, но на первом месте, как и положено царице наук, - математика.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А вот русский язык оказался на последнем месте. При том, что сами-то родители считают, что он один из важнейших: так ответили 40 с лишним процентов взрослых. Но, по мнению экспертов, русский язык дается детям тяжелее других предметов. И это неудивительно: чтение и письмо сами по себе сложные навыки, особенно для начальной школы.

70 процентов школьников проводят за смартфонами почти все свободное время

Что еще выяснили? Две трети родителей ограничивают время, которое школьники проводят с мобильными устройствами в целом, и все без исключения опрошенные хотят, чтобы дети использовали только полезные ресурсы, учились, играя, проходили олимпиады.

Гаджеты и правда могут стать настоящими помощниками в учебе, считают эксперты.

- Мобильные телефоны, смартфоны могут стать хорошими инструментами для развития учебной мотивации в начальной школе, если найти правильный подход и включать в образовательный процесс качественный обучающий контент, - говорит заведующая учебной частью "Яндекс.Учебника" Елена Краевская. - Интерактив, обучающие видео, подкасты, онлайн-лекции и аудиокниги.

Конечно, дети играют - так на вопрос "Как обычно дети проводят время за гаджетами?" ответили почти 73 процента родителей. Но при этом и для учебы смартфоны и планшеты используют 60 процентов детей. Столько же смотрят развлекательные видео. Общаются с их помощью чуть больше трети ребят.

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