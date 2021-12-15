Опрос: 60 процентов младшеклассников используют в учебе гаджеты

Что мотивирует детей учиться? Какой предмет они любят больше других? Как гаджеты могут помочь в образовании? По результатам опроса родителей учеников младших классов, который провели эксперты "Яндекс.Учебника", в тройку самых любимых у ребят предметов вошли ИЗО и физкультура, но на первом месте, как и положено царице наук, - математика.

А вот русский язык оказался на последнем месте. При том, что сами-то родители считают, что он один из важнейших: так ответили 40 с лишним процентов взрослых. Но, по мнению экспертов, русский язык дается детям тяжелее других предметов. И это неудивительно: чтение и письмо сами по себе сложные навыки, особенно для начальной школы.

Что еще выяснили? Две трети родителей ограничивают время, которое школьники проводят с мобильными устройствами в целом, и все без исключения опрошенные хотят, чтобы дети использовали только полезные ресурсы, учились, играя, проходили олимпиады.

Гаджеты и правда могут стать настоящими помощниками в учебе, считают эксперты.

- Мобильные телефоны, смартфоны могут стать хорошими инструментами для развития учебной мотивации в начальной школе, если найти правильный подход и включать в образовательный процесс качественный обучающий контент, - говорит заведующая учебной частью "Яндекс.Учебника" Елена Краевская. - Интерактив, обучающие видео, подкасты, онлайн-лекции и аудиокниги.

Конечно, дети играют - так на вопрос "Как обычно дети проводят время за гаджетами?" ответили почти 73 процента родителей. Но при этом и для учебы смартфоны и планшеты используют 60 процентов детей. Столько же смотрят развлекательные видео. Общаются с их помощью чуть больше трети ребят.