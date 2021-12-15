Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова вместе с коллегами приняла участие в благотворительной акции "Елка желаний", которую проводит для детей в сложной жизненной ситуации президентская платформа "Россия - страна возможностей".

"Вот у меня Камилла Гусейнова мечтает о посещении цирка Никулина в новогодние каникулы. И вот Полина Твардовская тоже мечтает побывать на цирковом представлении, ей четыре года, а Камилле - пять лет", - цитирует Памфилову ТАСС. Глава ЦИК добавила, что охотно составит компанию детям на цирковом представлении. "Еще раз я тоже вспомню детство", - добавила она.

Председатель комиссии уверена, что таких акций как "Елка желаний", должно быть больше, поскольку "это вовлекает все большее количество людей, все больше детишек, которым сложно, у них появляется больше вероятности осуществления мечты". "Я считаю, что это очень важно", - подчеркнула Памфилова и добавила, что члены комиссии постоянно участвуют в благотворительных проектах.