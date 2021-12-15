Памфилова распорядилась убрать капчу с сайта ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выполнила данное перед думскими выборами обещание и дала указание убрать цифровой код (капчу) с сайта с результатами голосования. О своем решении она сообщила на заседании комиссии в среду.

"Мы это обещали, сегодня я могу это официально сказать: даю такую команду - сделать это. Капча выполнила свою функцию, система была защищена, слава богу, сбоев и атак никаких не было", - заявила Элла Памфилова.

При этом глава ЦИК добавила, что этот механизм "еще пригодится для избирательных кампаний".

Ранее в комиссии объясняли, что необходимость вводить капчу или цифровой код при переходе с одной страницы на другую на сайте с данными по выборам защищает ресурс от чрезмерной нагрузки при автоматическом скачивании данных.