Памфилова: Вероятность проведения многодневного голосования очень высока

В ближайшие годы выборы в России, скорее всего, будут проходить в многодневном формате, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

"Вы видите, что пандемия становится по-видимому перманентным состоянием нашей жизни, и в любом случае вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что необходимо "все процедуры усовершенствовать, исходя из того опыта, который мы наработали, чтобы не было ни малейшего недоверия к тому, как мы это организуем".

Напомним, с нынешнего года действуют новые нормы избирательного законодательства, который позволяют проводит выборы разных уровней в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о длительности голосования принимает организующая его избирательная комиссия. В год, когда проходят федеральные выборы, за которые отвечает ЦИК, все голосования длятся столько дней, сколько установит Центральная избирательная комиссия. Именно так прошли в сентябре этого года, голосования, совмещенные с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва.