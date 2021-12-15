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15.12.2021 12:14
Рубрика: Власть

Памфилова: Вероятность проведения многодневного голосования очень высока

Текст: Галина Мисливская

В ближайшие годы выборы в России, скорее всего, будут проходить в многодневном формате, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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"Вы видите, что пандемия становится по-видимому перманентным состоянием нашей жизни, и в любом случае вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах", - сказала она.

Глава ЦИК добавила, что необходимо "все процедуры усовершенствовать, исходя из того опыта, который мы наработали, чтобы не было ни малейшего недоверия к тому, как мы это организуем".

Напомним, с нынешнего года действуют новые нормы избирательного законодательства, который позволяют проводит выборы разных уровней в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о длительности голосования принимает организующая его избирательная комиссия. В год, когда проходят федеральные выборы, за которые отвечает ЦИК, все голосования длятся столько дней, сколько установит Центральная избирательная комиссия. Именно так прошли в сентябре этого года, голосования, совмещенные с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва.

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