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Рубрика: Общество

Своя коллекция

Российская газета - Спецвыпуск № 284(8635)
Parure Atelier - название не случайное.
Гордость Parure Atelier - украшения с крупными изумрудами. Гордость Parure Atelier - украшения с крупными изумрудами.
Гордость Parure Atelier - украшения с крупными изумрудами.

Французское слово "парюра" обозначает набор ювелирных украшений, соединенных вместе исходя из вида и качества камней или единства художественного решения. Это то, что в наше время привычнее называть словом "сет". Слово "ателье" значит, что украшения здесь создаются специально для клиента, в одном экземпляре, и могут стать как фамильными драгоценностями, так и выступить объектом инвестиций или положить начало частной коллекции.
Искусство балета и драгоценностей от Van Cleef & Arpels

За девять лет работы мастерская Parure Atelier стала одним из заметных российских брендов в сегменте эксклюзивных ювелирных украшений. За каждым изделием стоят поиски верного художественного решения и виртуозное мастерство исполнения.

История началась в Санкт-Петербурге, где основатель будущего бренда Дмитрий Мокринский покупал драгоценные камни у российских поставщиков и заказывал изделия у частных ювелиров. "В начале своего пути мы работали с двумя ювелирами, а сейчас команда Parure Atelier насчитывает более пятидесяти человек. Parure - это прежде всего кропотливый труд большого количества профессионалов. Создание ателье позволило нам четко контролировать сроки изготовления изделий и их качество", - говорит Дмитрий Мокринский. В 2017 году компания открыла еще один офис в Москве, и в качестве партнера к команде присоединился Василий Фролов.

Компания создает не просто украшения: в некотором роде это семейное ювелирное ателье, ведь самые значимые события в жизни - помолвка, свадьба, рождение детей, юбилеи - предполагают столь же значимые памятные подарки. Со временем шкатулку фамильных драгоценностей может наполнить коллекция от Parure Atelier, созданная специально для конкретного человека или семьи.

Ювелиры высокого класса трудятся над уникальными произведениями вручную - никаких автоматизированных процессов. Все работы - подбор камней, создание эскизов, изготовление - выполняются непосредственно в мастерской, без участия посредников.

Кольца из белого золота с бриллиантами: центральный розовый бриллиант огранки "маркиза" 2,11 кт, центральный желтый бриллиант огранки "радиант" 3,50 кт.

"Для нас это большой азарт - искать по всему миру лучшие камни. Всегда хочется найти что-то особенное и при этом договориться с поставщиком об уникальной цене. У нас нет магазинов, ведь это повлекло бы неизбежное увеличение стоимости конечного изделия. Всегда открыты наши шоу-румы в Санкт-Петербурге и Москве, также можно купить украшения онлайн", - говорит Василий Фролов.

Сроки изготовления украшений варьируются от недели до месяца в зависимости от дизайна и наличия соответствующих материалов. Помимо этого, в ателье можно выбрать уже готовые изделия и драгоценные камни.

Кольцо из белого золота с бриллиантами и ярким турмалином параиба из Нигерии 9,57 кт.
Общество Ежедневник Образ жизни

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