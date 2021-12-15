Пассажирские авиаперевозки восстановились почти на 90% от уровня 2019 года

Российские авиакомпании перевезли за 11 месяцев 2021 года 102,7 млн пассажиров, сообщили в Минтрансе. За аналогичный период допандемийного 2019 года было перевезено 119,3 млн человек.

"Всего за январь-ноябрь 2021 года российскими авиакомпаниями перевезено 102,7 млн пассажиров, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019 году этот показатель составил 119,3 млн человек", - отметил министр транспорта Виталий Савельев, чьи слова приводит пресс-служба. Таким образом, пассажиропоток на авиатранспорте достиг 86% от уровня 2019 года, следует из приведенных данных.

Он отметил, что в ноябре 2021 года было перевезено 8,1 млн пассажиров, на 75% больше, чем в ноябре 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за пандемии COVID-19.

Пассажирооборот за 11 месяцев этого года составил 224 млрд пассажирокилометров, что выше показателей 2020 года на 57%.

С января по ноябрь 2021 года российские авиадиспетчеры обслужили 1,5 млн полетов, из них 70% - по внутренним воздушным трассам.