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Рубрика: Власть

Патрушев привез премьеру Камбоджи высокую награду от Владимира Путина

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Турне высокопоставленной российской делегации во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по Юго-Восточной Азии после Индонезии продолжилось в Камбодже.
Николай Патрушев вручил от лица Владимира Путина орден Дружбы премьер-министру Хун Сену. Фото: Национальное информационное агентство "Кампучия Пресс" Николай Патрушев вручил от лица Владимира Путина орден Дружбы премьер-министру Хун Сену. Фото: Национальное информационное агентство "Кампучия Пресс"
Николай Патрушев вручил от лица Владимира Путина орден Дружбы премьер-министру Хун Сену. Фото: Национальное информационное агентство "Кампучия Пресс"

Именно эта страна в 2022 году будет председательствовать в одной из самых динамично развивающихся организаций мира - АСЕАН. Визит в Пномпень начался со встречи Николая Патрушева и премьер-министра Камбоджи Хун Сена. Во Дворце мира, который является официальной резиденцией премьер-министра, Патрушев зачитал указ Владимира Путина о награждении Хун Сена орденом Дружбы за большие заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами России и Камбоджи.

Фото: аппарат Совбеза РФ
Николай Патрушев обсудил в Джакарте будущие переговоры Путина и президента Индонезии

Патрушев сказал, что передает большой привет от президента России и выразил надежду на то, что сразу после пандемии возобновятся контакты между Россией и Камбоджей на высшем уровне. В свою очередь премьер-министр Хун Сен сказал, что он, как и народ Камбоджи, всегда хорошо относились к СССР и также хорошо относятся к России. По его словам, и в руководстве страны, и в крупных компаниях очень много руководителей, которые в свое время закончили советские вузы. После столь комплиментарного для обоих вступления Николай Патрушев и Хун Сен обсудили дальнейшие планы российско-камбоджийского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях. Кроме того, они обсудили вопросы региональной и международной безопасности с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

К слову, США также придают исключительное значение развитию отношений с АСЕАН, в состав которого входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Сингапур. Совсем не случайно, что почти одновременно с Патрушевым в Индонезию прилетел Госсекретарь США Энтони Блинкен. И если Патрушев после Джакарты отправился в Пномпень, то его американский визави продолжил визит в Малайзию и Таиланд.

Правда, Белый дом не скрывает, что от АСЕАН он хотел бы видеть прежде всего поддержку американской позиции в отношении сдерживания в регионе Китая. Россия же, напротив, говорит о добрососедстве и взаимном сотрудничестве в регионе с равноправным участием и уважением позиции всех стран. Кстати, Вашингтон на прошлой неделе и тут сыграл на руку Москве, усилив и без того наши дружеские отношения с Пномпенем. Дело в том, что 8 декабря Белый дом заявил о введении санкций на поставку вооружений Камбодже за якобы недемократичность и коррумпированность и главное - за поддержку КНР.

Фото: Национальное информационное агентство "Кампучия Пресс"

Премьер Хун Сен тут же поблагодарил Штаты за такой "подарок" и приказал вооруженным силам страны полностью избавиться от остатков американских вооружений, закупленных в прошлом предыдущими правительствами страны. Он напомнил, что войска проамериканского правительства премьер-министра Лон Нола, свергнувшего камбоджийскую монархию в 1970 году, воевали американским оружием и в середине 1970-х годов проиграли гражданскую войну в Камбодже. А еще Хун Сен добавил, что совсем недавно люди, тоже воевавшие американским оружием, проиграли войну в Афганистане.

Оружейное эмбарго США, введенное 8 декабря против Камбоджи, только сыграло на руку военно-техническому сотрудничеству Москвы и Пномпеня

Случайно или нет, но одной из основных тем прошедших в среду российско-камбоджийских переговоров стало военное и техническое сотрудничество. Причем, Пномпень уже сделал запрос о возможности поставок военно-медицинской техники и оборудования российского производства, что особенно актуально в условиях продолжающейся пандемии.

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