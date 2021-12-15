Почему маловероятно появление "НАТО Персидского залива"

На саммите Высшего совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который включает Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн, стороны договорились о расширении взаимодействия в борьбе с изменением климата и коронавирусом, а также о том, что любое нападение на любое из государств ССАГПЗ является нападением на все страны Совета.

Также в коммьюнике прошедшего в Эр-Рияде саммита отмечено, что "любая опасность, которая угрожает одному из них, угрожает всем". В связи с этим стороны подтвердили "приверженность стран-членов Совета к коллективным действиям против всех угроз и вызовов".

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил на саммите, что монархии Персидского залива поддерживают заключение "долгого и всеобъемлющего ядерного соглашения с Ираном" на переговорах, проходящих в настоящее время в Вене.

Совместные вооруженные силы по защите Аравийского полуострова (Щит полуострова) были сформированы еще в 1984 году, через три года после создания ССАГПЗ. Однако этих сил (подразделения из трех тысяч человек) оказалось недостаточно, чтобы защитить Кувейт во время вторжения Саддама Хуссейна в августе 1990 года. В 2003 году корпус из 10 тысяч военнослужащих "Щита полуострова", дополненный двумя кораблями, был размещен в Кувейте на случай нового нападения со стороны Ирака, однако нападения не случилось. В марте 2011 года некоторое количество военнослужащих из всех шести членов ССАГПЗ были дислоцированы в Бахрейне, где начались протесты на фоне "арабской весны".

Каждой из этих операций сопутствовал достаточно длительный процесс согласования между членами ССАГПЗ. В 2013 году монархии Залива объявили, после неоднократных увещеваний со стороны США, о создании объединенного военного командования.

Как отмечал еще в 2014 году известный специалист по Ближнему и Среднему Востоку из Института национальной безопасности (INSS) США Йоэль Гузански, "продвижение к расширению сотрудничества в сфере обороны среди стран ССГАПЗ продолжает оставаться медленным из-за ряда факторов, включая опасения рассердить соседние страны, особенно Иран, а также - защиты государственного суверенитета, опоры на другие формы обороны, такие как национальные вооруженные силы и иностранных союзников".

Сейчас на саммите Высшего совета ССАГПЗ, судя по информации в коммьюнике, была предпринята очередная попытка создать "НАТО Персидского залива".

Почему на этот раз все закончится, скорее всего, так же, как и в предыдущие сорок лет, "РГ" рассказал арабист, доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко:

"История с созданием некоего военного объединения на основании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которое должно стать аналогом НАТО, обсуждается уже не первый год. Но нет ни одной реально действующей региональной площадки, которая бы объединяла монархии Персидского залива в политическом или экономическом плане. Более того, противоречия между этими государствами достаточно сильны. Достаточно вспомнить охлаждение отношений между Катаром и Саудовской Аравией в 2017-2020 годах, а также их спор во время "арабской весны".

И в этом отличие Персидского залива от Североатлантического альянса. НАТО стоит не только на военной гегемонии США, но и на евро-атлантической солидарности. В Персидском заливе же ничего подобного нет и близко. Государства Залива очень молодые, большинство появились в 1960-70-х годах, и можно сказать, что они еще не созрели для полноценного военного альянса, в том числе потому, что многие из них еще не определились со своими политическими интересами. ССАГПЗ в 1981 году создавался по сути против Ирана.

Однако потом стало понятно, что Иран - такая же политическая данность региона, как и Израиль, и с этим фактом не надо бороться, его надо принимать. Сейчас Иран и вовсе определился со своей внешней политикой и ни на кого не собирается нападать. В 1980-х была угроза со стороны Саддама Хуссейна с его миллионной армией, высвободившейся после ирано-иракской войны, и тогда Эр-Рияд объединял остальные арабские государства Залива для противостояния угрозе. А сейчас угрозы нет. Ирак децентрализован, Сирия тоже не представляет угрозы. Поэтому реальной причины создавать военный блок у ССАГПЗ нет.

Но главное - все государства арабского мира очень разобщены. У них разные ценности, политические устремления, амбиции, экономические приоритеты. В арабском мире есть богатый экономический центр, это Персидский залив. А большинство арабских стран, расположенных вне данного региона находятся в куда более сложном положении. При этом монархии Персидского залива не намерены инвестировать во все арабские страны. Здесь тоже прослеживается отличие от НАТО - пространства не только политического и военного, но и связанного едиными ценностями, за небольшими исключениями. В Заливе даже близко ничего подобного нет. Введение единой валюты обсуждается ими уже лет пятнадцать, но никакой единой валюты нет, и, скорее всего, не будет, потому что государства очень изолированы. Единого лидера нет, поскольку Саудовская Аравия сейчас уже не является безусловным лидером на Аравийском полуострове".