Почта "СОЮЗа": Что изменилось для белорусов при въезде в Россию

Правила

Что изменилось для белорусов при въезде в Россию?

"В конце декабря лечу к дочери в Москву. Слышала, что введены новые правила въезда в Россию. В чем суть изменений? Анна Борисенко, Могилев".

Правила въезда изменились с 8 декабря. Речь о сокращении срока действия отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус.

Напомним, что иностранные граждане, в том числе граждане Беларуси (включая младенцев), вылетающие международными рейсами в аэропорты России, включая пассажиров, следующих транзитом через аэропорты РФ, для регистрации и посадки на рейс должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Лабораторное исследование должно быть сделано не ранее чем за два календарных дня до прибытия в Россию, тогда как ранее оно равнялось 72 часам.

Соответствующее решение утверждено постановлением главного санитарного врача России. Уточняется, что подобная мера введена из-за повышенной заразности штамма "омикрон".

Конкурс

Какие белорусские товары лучшие?

"Постоянно покупаю молочные и мясные продукты белорусского производства. Есть даже любимые бренды, которые всегда радуют высоким качеством. Интересно, есть ли официальный рейтинг потребительских предпочтений белорусской продукции, чтобы сразу было понятно, какие товары действительно лучшие? Надежда Окулова, Тверская область".

Как раз в эти дни Государственный комитет по стандартизации предлагает принять участие в голосовании за лучшие белорусские товары. Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" традиционно проводится среди организаций, изготавливающих продовольственные, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукцию производственно-технического назначения, а также компаний, предоставляющих услуги населению. При подведении окончательных итогов конкурса комиссия будет учитывать отзывы потребителей.

Каждый потребитель может принять участие в голосовании только один раз (повторное голосование учитываться не будет). Участие в голосовании можно принять до 20 декабря. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать нужную номинацию и отметить, нравится или не нравится товар. Можно также направить свои отзывы в секретариат комиссии конкурса до 20 декабря включительно на адрес ntc@belgiss.by.

Конкурс "Лучшие товары Республики Беларусь" содействует выявлению качественных, безопасных и конкурентоспособных товаров и услуг, в том числе новых видов, а также их продвижению на внутренний и внешний рынки. Он объявляется ежегодно с 2002 года по инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Минского горисполкома.

Транспорт

Будут ли дополнительные поезда в новогодние праздники?

"Девушка приглашает в Минск, чтобы встретить Новый год вместе. Не спешу покупать билеты, так как не уверен в собственном рабочем графике, но опасаюсь, что позже может не быть билетов. Собираются ли железнодорожники ввести дополнительные поезда в предпраздничные дни? Андрей Воронин, Москва".

Белорусская железная дорога совместно с ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда по маршрутам Минск - Москва и Минск - Санкт-Петербург, сообщили в пресс-центре БЖД.

По маршруту Минск - Москва и обратно:

Вечером 29 декабря и 8 января в 18.22 из белорусской столицы отправится поезд № 236. Прибудет в Москву 30 декабря и 9 января, соответственно, в 5.54.

Ночью 30 декабря и 9 января в 22.58 из Москвы отправится поезд № 247. В Минск он прибудет 31 декабря и 10 января, соответственно, в 8.31.

По маршруту Минск - Санкт-Петербург и обратно:

Вечером 29 и 30 декабря, а также 1, 6 и 8 января в 19.15 из Минска отправится поезд № 250. Прибудет в Санкт-Петербург 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 9.20.

В обратном направлении поезд № 249 выедет 30 и 31 декабря, а также 2, 7 и 9 января в 14.26. Прибудет в белорусскую столицу 31 декабря, а также 1, 3, 8 и 10 января в 5.08.

Здравоохранение

Когда вакцинированным донорам можно сдавать кровь?

"Несколько лет назад донорская кровь спасла моего брата после тяжелейшего ДТП. После этого я стал донором и регулярно сдаю кровь. Ближайшие полгода буду работать в Беларуси. Можно ли мне сдать кровь с учетом того, что две недели назад я привился первой дозой "Спутник V"? Виктор Терентьев, Краснодарский край".

В Республиканском научно-практическом центре трансфузиологии и медицинских биотехнологий сообщили, что привитые от COVID-19 могут стать донорами крови через месяц после полного курса вакцинации.

В центре также отметили, что для сохранения здоровья и безопасности донора неукоснительно соблюдаются требования санитарно-противоэпидемического режима, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Беларуси.